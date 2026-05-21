여, 5개 구·군 세 과시-야, 후보자와 ‘큰절’ 김종훈 후보는 노동계 표심 TV광고도 제작

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 지역에서도 울산시장선거 등 후보들이 공식 선거운동 첫날인 21일부터 일제히 출정식을 열고 13일간의 열전에 돌입했다.

김상욱 민주당 후보는 이날 오전 6시 30분 HD현대중공업 서문과 북구 연암 상방사거리 등 골목골목을 다니는 것을 시작으로 오전 10시 태화강국가정원 만남의 광장에서 출정식을 가졌다. 특히 중구·남구·동구·북구·울주군 등 5개 구·군에서 골목골목 출정식을 거쳐 합류한 민주당 공직선거 후보자들과 출정식 장소에 집결해 선거 승리를 다짐했다.

김 후보는 이날 출정식에서 “우리 울산이 부산·울산·경남은 물론 대한민국의 선두가 되어야 한다”고 말문을 연 뒤 “울산에 민주를 기념할 공간이 없다. (시장이 되면) 이 넓은 만남의 광장을 ‘민주 광장’으로 바꾸겠다”고 말했다. 그는 “울산은 민주적이지 않다”며 “시민이 주인이 되는 ‘민주 울산’을 만들어야 시민이 배가 부를 수 있다”고 강조했다.

김두겸 국민의힘 후보도 이날 오전 7시 공업탑로터리에서 출근인사로 첫 공식 선거일정을 시작한 뒤 오전 10시 태화로터리에서 울산시당 후보자 합동 출정식을 가졌다. 이날 출정식에는 시장 및 보궐선거 후보자를 비롯해 기초단체장, 광역·기초의원 출마자들이 대거 참석해 시민들에게 큰절을 올리면서 필승 결의를 다졌다.

김 후보는 이날 출정식에서 ‘그래, 역시 일 잘하는 시장’이라는 슬로건을 내세우며 민선 8기 시정 성과와 울산의 미래 비전을 공유했다. 특히 ▷광역단체장 직무수행평가 최상위 ▷민선8기 광역단체장 공약이행도 1위 등 시장 재임 시절 업적을 열거하면서 “능력을 검증 받은 후보로서 시민들에게 성과로 보답하겠다”며 지지를 호소했다.

김종훈 진보당 후보도 이날 오전 5시 30분 현대자동차 앞과 7시 현대중공업 앞에서 후보자들과 함께 노동계와 청년층 표심을 정조준한 뒤 오전 11시 롯데백화점 광장에서 후보자 합동 출정식을 가졌다. 또 ‘위대한 주권자의 나라 대한민국, 이제 울산을 바꿀 차례입니다’라는 주제의 TV광고도 제작했다.

국민의힘을 탈당해 무소속으로 시장 선거에 나선 박맹우 후보도 이날 오전 10시 남구 현대해상 사거리에서 출정식을 열고 중도·보수층 표심을 공략했다.

한편, 울산시선거관리위원회는 21일부터 울산 전역 636곳에 6·3 지방선거 후보자의 선거 벽보를 부착했다.