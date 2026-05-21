최고 27층…공공주택 236가구 포함 광흥창·사가정역세권에도 ‘미리내집’

서울 관악구 봉천14구역이 최고 27층, 1571가구 규모 주거단지로 재정비된다. 마포구 광흥창역세권, 중랑구 사가정역세권 일대에도 장기전세주택 등을 포함해 2677가구가 신규 공급된다.

서울시는 지난 20일 열린 제8차 도시계획위원회에서 관악구 ‘봉천14구역 주택재개발 정비계획 및 정비구역 지정 변경·경관심의안’을 원안 가결했다고 21일 밝혔다.

이에 따라 봉천14구역에는 최고 27층, 높이 86m 이하 공동주택이 들어선다. 용적률은 299.99% 이하가 적용되며, 전체 공급 규모는 1571가구다. 이 가운데 공공주택은 236가구다.

봉천14구역은 2008년 주택재개발 정비예정구역으로 지정된 뒤 2014년 정비구역 지정 고시, 2022년 정비구역 지정 변경을 거쳤다. 이후 지난해 6월 2일 사업시행계획인가를 받았다. 이번 변경안은 사업시행계획인가 조건에 따른 국·공유지 무상양도 면적 변경 사항을 반영하고, 이에 맞춰 토지이용계획과 용적률 등을 조정하는 내용이다.

공공청사와 치안센터 등 기존 정비계획에 반영된 공공시설도 조성된다. 공공청사는 어린이집, 주민센터, 노인여가복지시설 등이 포함된 복합청사로 계획됐다. 치안센터는 지상 2층 규모로 들어선다.

마포구 광흥창역세권과 중랑구 사가정역세권 면목동 일대에는 장기전세주택 단지가 들어선다.

신수동 301-1번지 일대 지하철 6호선 광흥창역과 가까운 역세권 대상지에는 최고 35층, 640가구 규모 장기전세주택 단지가 들어선다.

이번 정비계획 결정에 따라 대상지는 제2종일반주거지역에서 준주거지역으로 용도지역이 상향된다. 전체 공급 물량 가운데 156가구는 장기전세주택으로 공급된다. 이 중 절반은 신혼부부에게 안정적인 주거와 내 집 마련 기회를 제공하는 ‘미리내집’으로 활용된다.

지하철 7호선 사가정역 역세권에도 지하 4층~지상 40층, 16개 동 규모, 총 2037가구가 들어선다. 이 가운데 장기전세주택은 567가구, 재개발임대주택은 137가구다. 장기전세주택 중 절반은 신혼부부를 위한 ‘미리내집’으로 공급될 예정이다.

정비구역 6만9712.7㎡가 새로 지정되면서 총 4개 획지 가운데 3개 획지(5만4437.60㎡)에 공동주택이 들어선다.

이밖에 서울 서초구 반포동 강남원효성빌라가 용적률 107.32%, 지상 5층, 132가구 규모 저층 주거단지로 재건축된다. 강남원효성빌라는 1984년과 1986년에 준공된 노후 공동주택 단지로 현재 연립주택 15개 동, 지상 3층, 103가구 규모다.

용산구 남영동 4-1구역은 공동주택과 업무·상업시설을 갖춘 고밀 복합공간으로 재개발된다. 남영동 4-1구역은 지하철 1·4호선과 인접한 한강대로변에 있다. 윤성현 기자