나트륨 원자로 공급 합의서 체결 소듐냉각고속로, 안전·완성 최고

HD현대는 최근 미국에서 조선 부문 계열사인 HD현대중공업이 테라파워와 ‘나트륨 원자로 공급에 대한 기본 합의서(FA)’를 체결했다고 21일 밝혔다.

이날 체결식에는 원광식 HD현대중공업 해양에너지사업본부장, 크리스 르베크 테라파워 최고경영자를 비롯한 관계자들이 참석했다.

이번 협약에 따라 HD현대중공업은 테라파워의 나트륨 원자로 주기기의 핵심설비를 제작 및 공급하는 우선 협상 대상자가 됐다. 나트륨 원자로는 테라파워에서 개발한 4세대 소듐냉각고속로이다. 현존하는 소형모듈원전(SMR) 가운데 안전성과 기술적 완성도가 가장 높은 것으로 평가된다. 테라파워는 나트륨 원자로 발전소의 상업적 배치를 실현하기 위해 주기기의 공급망 구축을 최우선 과제로 삼아왔다.

이번 협약은 지난해 3월 체결한 ‘나트륨 원자로의 상업화를 위한 제조 공급망 확장 전략적 협약’의 연장선이다. 양사는 지난 1년간 나트륨 원자로의 제조 타당성, 가격 경쟁력, 인도 일정 등에 대한 연구를 수행해왔다.

앞서 HD현대는 2024년 12월 테라파워로부터 원통형 원자로 용기를 수주해 제작하고 있다. 성공적인 실증 공사 수행을 발판으로 향후 상업 모델까지 사업 협력을 확대해 나갈 방침이다.

글로벌 시장조사 기관인 포춘 비즈니스 인사이트에 따르면 세계 원자력 시장 규모는 2025년 404억달러에서 연평균 약 3% 성장, 2034년에는 526억달러 규모로 성장할 것으로 보고 있다. 일반 원전 대비 크기는 10분의 1에 불과함에도 안전성이 높은 SMR이 시장 성장을 주도할 것으로 예상된다.

HD현대는 SMR 시장 주도권을 차지하기 위해 테라파워와의 협업을 더욱 강화할 것으로 예상된다. 정기선 HD현대그룹 회장은 지난 1월 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼 현장에서 빌 게이츠 테라파워 창업자와 회동한 바 있다.

원광식 HD현대중공업 해양에너지사업본부장은 “이번 합의 체결은 테라파워와의 전략적 파트너십을 강화하는 것과 더불어 글로벌 SMR 시장 진출에 중요한 기반이 될 것”이라며 “양사의 공동 연구를 통해 나트륨 원자로 설비를 적시에 공급하고 연속 생산 기반을 구축함으로써 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

크리스 르베크 테라파워 최고경영자는 “이번 파트너십 구축을 통해 미국을 포함해 전 세계적으로 나트륨 원전 상업화 기반을 확보할 수 있게 됐다”며 “HD현대의 전문성과 우수한 역량을 바탕으로 신뢰할 수 있고 경제적인 원자력 에너지를 대규모로 공급할 수 있을 것이라 확신한다”고 덧붙였다.

한편, 이날 HD현대는 테라파워, 현대건설과 함께 ‘차세대 나트륨 원자료 사업 협력을 위한 3자 업무협약’을 체결하기도 했다. 이 협약을 통해 HD현대는 현대건설과 함께 설계·조달·시공 수행 및 주요 기자재 공급 기반을 마련, 향후 미국 및 글로벌 시장에서 차세대 원전 사업에 적극 대응해나갈 계획이다.

한영대 기자