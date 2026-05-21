리사이클래스 PET 재활용 공정 입증 에코트리아 클라로·스카이펫 제품군 ‘완전 호환’, ‘조건부 호환’ 등급 획득

[헤럴드경제=고은결 기자] SK케미칼은 코폴리에스터 ‘에코트리아 클라로(Ecotria Claro)’와 PET 소재 ‘스카이펫(SKYPET)’ 제품군이 유럽 재활용 평가 기관인 리사이클래스로부터 PET 재활용 공정 내 재활용 가능성을 입증받았다고 21일 밝혔다.

리사이클래스는 유럽 플라스틱 순환경제 구축을 위해 설립된 비영리 산업 협의체다. 재활용 평가 프로토콜과 설계 가이드라인을 기반으로 플라스틱 소재의 재활용 적합성을 검증·인증하고 있다.

SK케미칼은 이번 평가를 통해 소재가 실제 재활용 공정에서 기존 시스템에 영향을 주지 않고 안정적으로 재생 원료로 활용될 수 있는지를 검증하는 ‘기술 승인(Technology Approval·TA)’을 획득했다. 재활용 공정과의 호환성이 확보되지 않은 소재는 공정 이상이나 품질 저하를 유발할 수 있어 업계에서는 중요한 평가 기준으로 여겨진다.

아울러 SK케미칼은 이번 인증으로 폴리에스터 제품군의 재활용 가능성을 공신력 있게 입증하게 됐다고 설명했다. 업계에서는 단순히 재생 원료를 포함한 소재인지 여부뿐 아니라, 사용 후 다시 원료로 재활용될 수 있는지도 순환경제 경쟁력을 판단하는 핵심 요소로 보고 있다.

평가를 받은 제품은 총 7종이다. 에코트리아 클라로 제품군 5종인 ▷에코트리아 클라로 100 ▷에코트리아 클라로 200 ▷에코트리아 클라로 300 ▷에코트리아 클라로 100 CR50N ▷에코트리아 클라로 200 CR50N은 기존 PET 재활용 공정에서 별도 제약 없이 재활용 가능한 ‘완전 호환(Full compatible)’ 등급을 받았다.

범용 플라스틱인 스카이펫 제품군 2종인 ▷스카이펫 BR ▷스카이펫 BR-V는 특정 공정 조건에서 재활용이 가능한 ‘조건부 호환(Limited compatible)’ 등급을 획득했다.

안재현 SK케미칼 사장은 “이번 검증은 원료 순환 가능성을 공인받은 것”이라며 “재활용 분야 기술력을 축적하고 원료부터 제품화까지 경쟁력을 강화해 유럽 고객 및 이해관계자와 협업을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 SK케미칼은 올해 1분기 연결 기준 매출 6559억원, 영업손실 189억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다. 전분기 영업손실 391억원과 비교하면 손실 규모는 절반 수준으로 줄었다.