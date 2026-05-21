‘아시아의 슈바이처’ 이종욱 박사 20주기 추모식, WHO서 열려

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국인 최초의 국제기구 수장이자 제6대 세계보건기구(WHO) 사무총장이었던 고(故) 이종욱 박사의 서거 20주기 추모식이 20일(현지시간) 스위스 제네바 WHO 본부에서 열렸다.

이번 추모식은 보건복지부와 한국국제보건의료재단(KOFIH)이 주관하고 한국·중국·에티오피아·라오스·스리랑카·탄자니아 6개국 보건부가 공동 주최했다.

공식 명칭은 ‘이종욱 박사의 유산을 기리며: 20년간의 글로벌 보건 형평성 증진’으로, 고인이 평생 헌신한 세계 보건 형평성의 가치를 21세기 보건외교의 핵심 의제로 재조명한다는 의미를 담았다.

행사는 복지부의 지원으로 새롭게 단장한 ‘이종욱 전략상황실(Dr. J.W.Lee Strategic Situation Room)’ 재개소식으로 시작했다.

김민석 국무총리는 영상 추모사를 통해 대한민국의 새로운 공적개발원조 비전인 ‘전략적이고 상호 이익을 추구하는 K-ODA’를 소개하며 “가장 소외된 곳에 가장 혁신적인 기술이 닿도록 하는 것이 이종욱 박사님이 강조한 보건 형평성을 인공지능(AI) 시대에 실현할 수 있는 방법”이라고 밝혔다.

고 이종욱 박사는 2003년 한국인 최초로 국제기구 수장에 올라 2006년 5월 세계보건총회를 앞두고 갑작스레 서거하기까지 약 23년간 WHO에 헌신했다.

결핵 퇴치와 소아마비 발생 억제를 위해 노력하고 사무총장 재임 중 보건 분야 최초 세계 협약인 담배규제기본협약(FCTC) 채택을 주도했다. 팬데믹 대응을 위한 제도적 초석을 놓은 2005년 국제보건규칙(IHR)을 개정하는 등 많은 업적을 남겼다.

고인이 남긴 ‘세계 보건 형평성’의 유산을 이어가기 위해 복지부는 한국국제보건의료재단과 함께 2007년 이종욱 펠로우십 프로그램을 출범해 현재까지 36개국에서 누적 1800명 이상의 보건 전문가를 양성했다.

또 2009년 WHO 이종욱 기념 공공보건상을 신설해 올해 제18회 수상자를 배출하는 등 기념사업을 지속해 국제적 보건의료 인재 양성에 기여하고 있다.

정은경 복지부 장관은 “고 이종욱 사무총장은 대한민국이 보건 분야 원조 수원국에서 공여국으로 도약하던 시기의 상징적인 인물로, 그의 유산은 곧 우리나라 글로벌 보건외교의 출발점”이라며 “서거 20주기를 맞아 고인이 평생 달성하기 위해 한 보건 형평성 실현을 위해 한국이 국제사회와 함께 더욱 노력하겠다”고 말했다.