답십리 자택서 80대 조부 살해 혐의 경찰 “우발적 범행, 추가 조사 예정”

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울 동대문구에서 80대 친할아버지를 흉기로 살해한 혐의를 받는 20대 여성이 구속됐다.

서울북부지방법원 형사10단독 박사랑 부장판사는 20일 존속살인 혐의를 받는 20대 여성 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행한 뒤 구속영장을 발부했다. 법원은 발부 사유로 “도망 염려와 증거인멸 염려”를 들었다.

A씨는 지난 18일 오전 11시53분께 서울 동대문구 답십리동 자택에서 80대 친할아버지를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 범행 당시 두 사람은 다른 가족없이 한집에 있었던 것으로 확인됐다.

조부는 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌고 경찰은 범행 직후 A씨를 현행범 체포했다. 서울 동대문경찰서는 전날 A씨에 대해 구속영장을 신청했다.

경찰은 정확한 범행 동기와 사건 경위를 조사한 뒤 피의자를 검찰에 송치할 예정이다.

동대문서 관계자는 “현재까지는 집 안에서 말다툼하다가 우발적으로 흉기로 찌른 정도로 파악하고 있다”며 “구체적인 경위에 대해서는 추가 조사가 더 필요하다”고 밝혔다.