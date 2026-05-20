[헤럴드경제=김성훈 기자] 김건희 여사가 과거 유흥주점에서 일했다는 이른바 ‘쥴리 의혹’을 부인했다.

서울중앙지법 형사합의34부(부장 한성진)는 20일 공직선거법 위반 등 혐의로 기소된 안해욱 전 대한초등학교태권도협회장의 공판을 열었다.

안 씨는 2022년 제20대 대통령 선거를 앞두고 ‘김 여사가 과거 유흥주점에서 일하는 모습을 봤다’는 발언을 한 혐의로 기소됐다. 이 발언을 인터뷰 형태로 보도한 유튜브 채널 ‘열린공감TV’ 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 새누리당 대선 후보였던 윤 전 대통령을 낙선시킬 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 재판에 넘겼다.

이날 재판에는 김건희 여사가 증인으로 출석했다.

김 여사 측은 재판을 비공개로 해줄 것을 요청했으나 재판부는 받아들이지 않았다. 대신 피고인석과 증인석 사이에 가림막을 설치해 안 씨와 김 여사가 상호 간에 볼 수 없도록 했다. 김 여사 측은 “건강이 좋지 않아 정신과 약을 먹고 있다”며 “가해자들과 같은 공간에 있는 데 대해 불안감을 느끼고 있다”고 말했다.

본격적인 신문이 시작되고 검사가 “유튜브 채널 ‘열린공감TV’에서 이른바 쥴리 의혹과 동거설 등을 보도했는데 모두 거짓이냐”라고 묻자 김 여사는 “맞다”고 답했다. “안 씨가 ‘김 여사가 과거 유흥주점에서 일하는 모습을 봤다’고 한 목격담도 모두 거짓이냐”는 물음에도 “맞다”고 했다.

‘쥴리’라는 예명을 사용한 적이 있느냐는 질문에는 “단 한 번도 없다”고 강조했다.

김 여사는 안 씨에 대해서도 “전혀 모르고, 이름도 들어본 적이 없다”고 주장했다.

김 여사는 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일한 적 없다며 “당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔다. 아침·저녁으로 학교를 다녔다”고 설명했다. 이어 “당시에는 학생이었고, 나이도 어렸고, 호텔을 드나들 상황이 아니었다”며 “교육 자격증을 따기 위해 공부를 많이 했던 시절이었다”고 말했다.

변호인 측은 신문에서 “쥴리 작가라는 호칭을 쓰지 않는 게 맞느냐”고 재차 확인했고, 김 여사는 “쥴리의 ‘쥴’ 자도 호칭에 사용하지 않았다”라고 힘 주어 말했다. 이어 “미니홈피나 채팅방에서는 ‘제니’라는 이름을 사용했다”며 “저를 아는 모든 사람은 (영어 이름을) 제니라고 불렀다”라고 덧붙였다.

윤석열 전 대통령을 만나게 된 계기에 대해선 “노총각으로 유명한 윤석열 검사 외에도 알고 지내던 검사가 많았다”며 “당시 ‘윤석열 결혼시키기 프로젝트’가 진행돼 사람들이 다리를 놔줬다. (윤 전 대통령과) 대화를 나눠보니 인격적인 사람이라 느껴 높게 평가했다”고 설명했다.

김 여사는 재판이 끝날 무렵 “말씀드리고 싶은 게 있다. 부유하게 자랐는데 손님을 접대했다는 의혹을 받았다”며 “쥴리라는 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 6년째 정신병을 앓고 있는 상태”라고 호소했다.

안 씨 등의 처벌 의사를 묻는 질문에 김 여사는 “진정으로 반성하지 않으면 처벌을 원한다”고 말했다.