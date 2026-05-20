한국PCO협회와 세종시문화관광재단이 세종시를 정책·지식 기반의 마이스(MICE) 도시로 육성하기 위해 손을 잡았다.

한국PCO협회는 지난 19일 세종시문화관광재단과 세종지역 마이스 산업 활성화 및 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 세종시가 보유한 정책·지식 인프라와 문화·관광 자원을 바탕으로 지역 특화 마이스 콘텐츠를 발굴하고, 협회의 업계 네트워크와 전문성을 연계해 지속 가능한 컨벤션 산업 기반을 구축하는 데 목적을 둔다.

양 기관은 협약을 통해 마이스 전문인력 양성과 정책·지식 기반 행사 발굴, 특화 컨벤션 육성, 공동 마케팅과 홍보, 지역 마이스 사업 운영 등에서 협력하기로 했다.

오성환 한국PCO협회 회장은 “세종시는 행정 인프라와 문화·관광 자원을 동시에 갖춘 성장 가능성이 높은 도시”라며 “이번 협약이 세종시 컨벤션 산업을 활성화의 전기가 되길 기대하며, 세종시가 대한민국을 대표하는 정책·지식 마이스 도시로 도약할 수 있도록 협회 차원의 협력과 지원을 이어가겠다”고 말했다.

협약에 앞서 양측은 정부세종청사컨벤션센터(SCC), 세종예술의전당, 국립세종수목원, 코트야드 바이 메리어트 세종, 베스트웨스턴 플러스 세종 등을 방문해 국제회의 개최 여건과 관광 인프라를 점검했다.

박영국 세종시문화관광재단 대표이사는 “국내 마이스 전문가 단체인 한국PCO협회와의 협력을 통해 세종시만의 특화된 정책·지식 기반 마이스 행사를 적극적으로 유치해 나갈 계획”이라며 “앞으로도 세종 마이스 산업의 자생력을 강화하고 활력을 불어넣는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 한국PCO협회는 국제회의 기획업을 대표하는 국내 단체로, 정책 제안과 전문인력 양성, 산학협력, 지역 연계 사업 등을 추진하고 있다.