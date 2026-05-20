[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과 이스라엘의 이란 전쟁 초기 목표는 현 지도부를 축출하고, 마무드 아마디네자드 전 이란 대통령을 다시 권좌로 올리는 것이었다는 주장이 나왔다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 19일(현지시간) 미 행정부 관리들의 발언을 종합해, 전쟁을 결정하고 공습했던 지난 2월 말 미국과 이스라엘의 구상은 가택연금 상태인 아마디네자드 전 대통령을 석방해 정권을 잡도록 하는 것이었다고 보도했다.

아마디네자드 전 대통령은 2005년 처음으로 정권을 잡고, 2009년 재선에 성공했던 인물이다. 강경한 반(反)미·반(反) 이스라엘 노선을 걷는 인물로, 집권 초반에는 하메네이 전 이란 최고지도자와도 가까운 관계였으나 주요 종교 지도자들의 부패 혐의를 고발하면서 지도층과 거리가 멀어졌다. 이후 그는 2017년과 2021년, 2024년 세 차례나 대선에 출마했지만, 이란 헌법수호위원회에 막혀 출마가 무산됐다.

아마디네자드 전 대통령은 강경 반미파이지만 도널드 트럼프 집권 이후의 미국에 대해서는 어떤 시각일지 다소 불분명하다. 지난 2019년 NYT와의 인터뷰에서는 “트럼프는 행동하는 사람”이라며 그를 칭찬한 바 있다. 또 미국과의 관계 개선 필요성이 있다는 주장도 했다. 오히려 이란에서는 그와 그의 측근들이 서방 국가들과 지나치게 친밀하고, 이스라엘 간첩 행위를 했다는 혐의가 불거지기도 했다고 NYT는 보도했다.

NYT 보도에 따르면 정권을 아마디네자드 전 대통령으로 교체하겠다는 구상은 이스라엘이 시작한 것이었고, 당사자와도 협의가 이뤄진 사안이었다. 그러나 지난 2월 28일 이스라엘이 그를 가택연금에서 ‘해제’하기 위해 그가 사실상 감금됐던 장소를 공습한 것이 일이 틀어지게 된 계기가 됐다. 당시 공습으로 크게 다친 아마디네자드가 정권교체 계획에 환멸을 느꼈고, 현재는 그의 행방도 알 수 없는 상태다.

NYT는 미국과 이스라엘은 궁극적 목표가 이란의 신정 체제를 전복하는 것이었고, 아마디네자드 전 대통령의 복귀는 이를 위한 기반 작업 중 하나였다고 전했다. 당시 트럼프 대통령은 베네수엘라에서 니콜라스 마두로 정권을 교체한 일에 만족하고 있었고, 이런 ‘베네수엘라 모델’이 다른 나라에서도 재현될 수 있다고 자신했다는 것이다.

NYT는 “미국과 이스라엘이 아마디네자드 전 대통령을 복귀시킬 계획을 어떻게 세우게 됐는지 등에 대해 아직 풀리지 않은 의문점이 있다”면서도 “그를 잠재적 지도자로 생각했다는 사실은 2월에 시작된 전쟁이 이란에 좀 더 고분고분한 지도부를 세우려는 생각에서 시작됐다는 것을 보여주는 추가 증거”라고 주장했다.