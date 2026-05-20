[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 20일 “광주 5·18 문제에 대한 표현이나 또는 참혹한 피해자들에 대한 표현이 어떻게 사람의 탈을 쓰고 그럴 수 있나 (싶은 일들이) 상당히 많이 벌어진다”고 직격했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 제22회 국무회의 겸 제9차 비상경제점검회의에서 “사회가 공동체를 유하기 위해서는 일정한 선들을 정하게 되고 그 선 안에서 행동이 보호·보장돼야 한다”면서 이같이 말했다.

그러면서 이 대통령은 “한 개인이 구석에서 또는 몇몇 개인들이 술 먹으면서 하는 소리가 아니고 공개된 장에서 책임 있는 인사들이 조직적 체계적으로 그런 만행을 저지른다”면서 “그걸 어떻게 인간사회라고 할 수 있겠냐”고 되물었다.

이어 “형벌이나 형법이 정하는 처벌 대상이 아니라고 한들 그렇게 하면 되겠냐”면서 “사람에게 요구되는 인륜 도덕이라고 하는 것도있다”고 비판했다.

이 대통령의 이 같은 발언은 최근 스타벅스코리아가 5·18민주화운동 기념일인 18일 텀블러 프로모션을 진행하면서 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁!’ 등의 문구를 사용해 거센 비판을 받은것의 연장선으로 보인다.

온라인에서는 5·18 당시 계엄군의 탱크 투입과 박종철 고문치사 사건 당시의 “탁 치니 억하고 죽었다” 발언을 연상시킨다는 비판이 확산됐다.

결국 스타벅스는 관련 행사를 중단하고 공식 사과했으며, 이후 대표 교체 등 후속 조치까지 이어졌다.