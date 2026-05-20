[헤럴드경제=채상우 기자] 수면 시간이 부족했던 다음 날은 평소보다 1시간 가량 더 자야 사망 위험을 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

19일(현지 시각) 중국 칭화대 수면 연구원인 샤오위 리의 연구팀은 수면 시간과 사망률과의 인과 관계를 조사한 연구 결과를 국제적 학술지 네이처 커뮤니테이션즈에 발표했다.

연구진은 비영리 의료 연구 단체 영국 바이오뱅크에 참여한 8만5000명 이상의 참가자로부터 수집한 57만4000일 이상의 수면 데이터를 분석했다.

연구에서 참가자들은 수면 시간을 측정하는 손목 밴드를 차고 하루 평균 6.43시간을 잤다. 연구 기간 중 거의 30%의 참가자가 ‘수면 제한’을 경험했는데, 이는 평균 수면 시간이나 같은 연령 및 성별 참가자들의 평균 수면 시간보다 적게 잔 것을 의미한다.

이들 중 거의 절반은 수면 제한 다음 날 밤에 평균 약 1시간 정도 더 자는 ‘수면 회복’을 보였다. 대부분의 보충 수면은 주말에 몰아자는 방식이 아닌, 주중에 이뤄졌다.

연구진은 수면 시간을 줄이고 이후 보충 수면을 취하지 않은 참가자들이 ‘수면 제한’이 없었던 참가자들에 비해 향후 8년 동안 모든 원인으로 사망할 확률이 15% 더 높게 나타났다고 했다.

수면 제한의 영향은 특히 수면 제한 기간과 그 이후의 밤을 제외하고 평균 5.7시간을 자는 선천적 수면 부족자에게서 두드러지게 나타났다.

반면 수면 시간이 짧았던 다음 날 밤에 추가로 잠을 잔 사람들은 평소 수면 시간과 거의 동일한 사망 위험을 보였다. 이는 수면 시간이 짧았던 날이 하루 또는 이틀 연속이었더라도 마찬가지였다. 미국 국민건강영양조사(NHANES)에서 얻은 유사한 데이터를 분석했을 때도 비슷한 결과가 나타났다.

캐나다 오타와 대학교의 수면 전문가 장 필립 샤푸트 박사는 이번 연구 결과에 대해 “회복 수면이 급성 수면 부족을 부분적으로 보완할 수 있다는 생물학적 개념과 일치한다”면서도 “회복 수면만 있다면 주중에 규칙적으로 수면을 제한하는 것이 무해하다는 증거로 해석되어서는 안 된다”고 했다.