헤럴드·대륙아주 ‘노동·안전법제포럼’ 최장선 한국기술교육대 교수 강연 관리감독자 언행, 안전문화 형성 영향 위험성평가도 실제 현장작동 방식으로 고위험요인 우선 관리, 교육 지속 투자

중대재해 예방을 위해서는 법과 제도 준수에 그치지 않고, 현장에서 위험을 발견하고 대응할 수 있는 리더십이 작동해야 한다는 제언이 나왔다. 경영진과 현장 관리감독자의 평소 언행과 판단이 조직의 안전문화에 직접적인 영향을 미치는 만큼 안전을 성과관리의 핵심 축으로 봐야 한다는 것이다.

최장선 한국기술교육대학교 교수는 20일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 헤럴드경제·법무법인 대륙아주 공동주최 ‘중대재해예방 노동·안전법제포럼’ 초청강연에서 이같이 밝혔다.

최 교수는 고용노동부에서 산업안전정책팀, 본부 산업안전과 과장 직무대리, 통영지청장, 평택지청장 등을 거치며 산업안전 정책과 현장 감독 경험을 두루 쌓은 산업안전 분야 전문가다. 본부 근무 당시 타워크레인 중대재해 예방대책, 안전관리비 제도 개선, 작업중지해제 심의위원회 도입 등 산업안전 제도 개선에 참여했다. 평택지청장 시절에는 SPL 제빵공장 협착사고와 안성 물류창고 붕괴사고 등 중대재해 현안을 직접 다루며 지역 안전문화 확산에 힘썼다.

‘안전리더십’을 주제로 강연에 나선 최 교수는 안전관리 업무가 한 사람이나 한 부서의 판단만으로 완결되기 어렵다고 강조했다. 산업안전보건법상 관리감독자와 안전보건관리책임자 등에게는 위험성평가, 작업중지, 보호구 착용 지도, 작업 전 점검, 산업재해 보고와 응급조치 등 다양한 의무가 부여돼 있지만, 실제 현장에서는 협력사, 원청, 본사, 외부 컨설팅 기관 등과의 연계가 필수적이라는 설명이다.

최 교수는 산업 현장에서의 중대재해 예장을 위한 필수 요건으로 조직 내 협업과 소통을 제시했다. 그는 “리더가 갖춰야 할 소프트 스킬 중에서 가장 중요한 게 소통”이라며 “특히 리더는 구성원에게 부담스러운 존재일 수밖에 없기 때문에 일방적 지시가 아니라 유연한 소통 방식이 필요하다”고 말했다.

아울러 그는 관리감독자의 안전보건 리더십 수준이 조직의 안전문화에 큰 영향을 미친다고 진단했다. 근로자의 성별, 연령, 교육 수준, 근속연수, 근로시간, 회사 규모 등보다 관리감독자의 안전리더십과 안전의식이 안전문화와 안전행동 준수에 더 중요한 변수로 작용한다는 것이다.

그는 “관리감독자의 안전 리더십도 조직에 큰 영향을 미치는 만큼, 임원이나 대표이사의 영향력은 더욱 크다”며 “리더의 평소 안전 관련 언행이 현장 안전문화 형성에 중요한 역할을 한다”고 말했다.

최 교수는 리더가 경계해야 할 요소로 무지, 무관심, 무책임, 무능을 꼽았다. 특히 안전에서는 한 조직의 가장 약한 부분이 전체 수준을 결정한다고 강조했다. 일반 경영에서는 강점을 살리는 전략이 중요하지만, 안전 분야에서는 취약점을 끌어올리는 ‘상향 평준화’가 핵심이라는 것이다.

그는 “안전은 단 한 번의 실수로도 큰 사고로 이어질 수 있는 영역”이라며 “조직 전체의 안전 수준을 상향 평준화하고, 가장 취약한 부분이 사고의 원인이 되지 않도록 관리해야 한다”고 말했다.

아울러 최 교수는 안전을 리스크 관리의 문제로 규정하면서 “안전관리는 리스크를 관리하는 일이며, 위험을 제대로 알지 못하면 리스크를 발견하고 대응할 수 없다”고 강조했다.

최 교수는 또 탱크 용접작업 중 수소 폭발사고, 슬라브 콘크리트 타설 중 붕괴사고, 중량물 낙하사고, 컨테이너선 화물창 추락사고, 소스 배합작업 중 협착사고 등 실제 중대재해 사례도 소개하며 “사고들은 위험요인을 사전에 확인하지 못했거나, 작업계획·방호조치·비상대응 체계가 제대로 작동하지 않았다는 공통점을 보였다”고 설명했다.

최 교수는 중대재해 예방을 위해 고위험요인(SIF)에 집중해야 한다고도 강조했다. 모든 사고를 동일하게 관리하기보다 사망이나 중상해로 이어질 가능성이 큰 위험작업과 재해유발요인을 우선적으로 관리해야 한다는 것이다. 제한된 인력과 자원을 효과적으로 쓰기 위해서는 우선순위를 정하고, 위험성평가도 서류상 절차가 아니라 실제 현장에서 작동하는 방식으로 이뤄져야 한다고 설명했다.

그는 위험성평가 과정에서 작업 특성, 과거 사고, 동종업계 재해 사례, 아차사고, 근로자 의견 등을 반영해야 한다고 주문했다. 또 평가 결과가 현장 개선으로 이어지는지 점검하고, 개선조치를 지속해서 관리해야 한다고 덧붙였다.

최 교수는 안전문화 정착을 위해 리더의 반복적 메시지와 일관된 실행도 필요하다고 봤다. 안전은 일회성 캠페인이 아니라 경영방침, 조직 운영, 교육훈련, 현장 점검, 개선조치가 하나의 체계로 연결될 때 작동한다는 것이다.

최 교수는 “리더가 역할을 잘하려면 조직과 직원, 안전에 관심을 갖고 책임감 있게 업무를 수행해야 한다”며 “각자의 역할을 제대로 수행할 수 있도록 교육과 훈련에도 지속적으로 투자해야 한다”고 강조했다. 정경수 기자