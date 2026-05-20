코웨이 신제품 ‘비렉스 스위트호텔 프레임’ ‘투 매트리스’ 구조, 고품격 수면공간 구현

‘호텔형 침실인테리어’가 여전한 강세다. 호텔의 안락함과 고급스러움을 집안으로 들이려는 것인데 수면의 질이나 휴식과 관련이 있다는 분석이다.

코웨이는 이런 추세에 맞춰 최근 ‘비렉스 스위트호텔 프레임’(사진)을 출시했다. 신제품은 호텔식으로 벽면을 채우는 월패널과 매트리스를 탄탄하게 지지해주는 ‘투매트리스’ 구조가 특징. 이를 통해 고급스러운 인테리어 효과뿐 아니라 최적 사용감을 구현해준다고 한다.

스위트호텔 프레임은 상자스프링형 받침이 상단의 매트리스를 탄탄하게 지지하는 ‘투매트리스’ 구조로 안정적 지지력을 제공한다. 이는 매트리스를 단독으로 사용할 때보다 하중을 효과적으로 분산시켜 더 편안하고 안정적 수면환경을 구현한다고 코웨이 측은 주장했다.

또 월패널을 1∼3개 원하는 방식으로 조합해 호텔형 침실인테리어를 연출할 수 있게 한다. 침대 양 옆이나 트윈베드 사이 등 원하는 위치에 월패널을 배치할 수 있어 취향에 따라 다양한 연출이 가능하다고 덧붙였다.

이 밖에 멀티패널은 선반형 구조로 자주 사용하는 물건이나 소품을 배치할 수 있게 한다. 호두나무색 우드패널은 서랍형 구조로 물건을 깔끔하게 수납하게 해준다.

또한 부부 각자의 수면 패턴을 존중하는 개별수면 유행에 맞춰 ‘트윈베드’ 구성에 최적화된 설계를 도입한 점도 특징이다. 슈퍼싱글 크기의 프레임 2개를 나란히 배치하고 월패널로 일체감을 줘 조화로운 호텔 스위트룸 분위기를 자아낸다고 한다.

이를 통해 각자의 숙면을 보장하면서도 통일감 있는 인테리어를 연출한다고 회사 측은 전했다.

코웨이 관계자는 “이제 침실을 단순히 잠만 자는 곳이 아닌 ‘호텔식 힐링공간’으로 꾸미려는 욕구가 높다. 스위트호텔 프레임은 호텔 감성의 인테리어와 고품질 수면환경을 동시에 제공한다”고 밝혔다. 조문술 기자