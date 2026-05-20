TV 광고 캠페인 공개…프리미엄 가치 전달

[헤럴드경제=권제인 기자] 아우디 코리아가 프리미엄 비즈니스 세단 ‘더 뉴 아우디 A6(The new Audi A6)’의 홍보대사로 배우 이병헌을 선정했다고 20일 밝혔다.

아우디 코리아는 이번 홍보대사 선정을 통해 최근 국내 공식 출시된 ‘더 뉴 아우디 A6’의 프리미엄 가치와 진보적인 기술, 세련된 라이프스타일 감성을 전달할 계획이다.

이병헌은 이날 공개되는 ‘더 뉴 아우디 A6’ TV 광고 캠페인에 출연한다. 아우디 코리아는 이병헌이 가진 품격 있는 이미지와 브랜드 방향성이 부합한다고 설명했다

‘더 뉴 아우디 A6’는 향상된 공기역학 설계를 바탕으로 효율성과 정숙성을 높인 아우디 대표 프리미엄 세단이다. 디젤 모델에는 마일드 하이브리드 플러스(MHEV Plus) 기술이 적용돼 경제적이면서도 조용한 주행 성능을 구현했다. 직관적인 디지털 인터페이스와 고급스러운 실내 공간도 특징이다.

아우디 코리아 관계자는 “앞으로 이병헌과 함께 TV 광고 캠페인을 비롯한 다양한 브랜드 커뮤니케이션 활동을 전개하며 ‘더 뉴 아우디 A6’의 상품성과 프리미엄 브랜드 이미지를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.