자체 홍보 브랜드 ‘청소는 K청소G’로 생활폐기물 감량 실천 확산...AI 패러디 영상·파봉 캠페인 등 주민 참여형 사업 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구는 서울시가 추진하는 ‘생활폐기물 다이어트 천만시민 실천 프로젝트’ 자치구 1차 평가에서 장려구로 선정돼 시비 8000만 원을 확보했다.

‘생활폐기물 다이어트 천만시민 실천 프로젝트’는 시민 참여를 바탕으로 생활폐기물 발생량을 줄이고 재활용률을 높이기 위한 사업이다. 구로구는 연간 구민 1인당 10리터 종량제봉투 1개 줄이기를 목표로 생활폐기물 감량 정책을 추진해 왔다.

이번 평가는 생활폐기물 감량 실적, 공공 재활용품 수거 증가율, 실천서약 챌린지와 교육·홍보 실적, 자치구 특화사업 등을 종합해 진행됐다. 시는 평가 결과에 따라 기후환경 분야 사업예산을 차등 지원한다.

구는 자치구 특화사업 브랜드 ‘청소는 K청소G’를 만들어 운영하고 있다. ‘청소는 K청소G’는 생활폐기물 감량 메시지를 쉽고 재미있게 전달하기 위해 기획된 홍보 브랜드로, K-팝, K-드라마 등으로 친숙한 ‘K’ 표현을 활용해 이름을 붙였다.

대표적으로 구는 인공지능(AI)을 활용해 패러디 영상 ‘사국지(四國志)’ 등을 자체 제작하고 구로구 공식 채널을 통해 배포해 생활폐기물 감량에 대한 주민들의 관심을 높였다.

이와 함께 종량제봉투 배출 실태를 점검하고 올바른 분리배출을 안내하는 ‘파봉 캠페인’, ‘쓰레기 분리배출 실천 서약 챌린지’ 등을 운영해 실천 참여를 넓혔다.

이번에 확보한 예산은 무단투기 예방 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 확대 설치 등 생활폐기물 감량과 재활용 기반 강화에 활용할 계획이다.