6~10월 매주 수요일 운영… 맨몸운동·뉴스포츠 등 다양한 활동 진행 은평 거주·활동 청년 대상 모집… 건강 증진·청년 교류 활성화 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 은평구는 청년들의 건강 증진과 지역 내 관계망 형성을 위한 ‘은평청년 트레이닝’ 참여자를 모집한다.

‘은평청년 트레이닝’은 청년들이 정기적인 체육활동을 통해 건강한 생활 습관을 형성하고, 지역 청년들과 자연스럽게 교류할 수 있도록 마련된 프로그램이다.

프로그램은 맨몸운동과 교정운동을 비롯해 뉴스포츠, 팀 대항 게임 등 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 다양한 체육활동으로 구성됐다. 단순한 운동을 넘어 함께 땀 흘리고 소통하는 과정을 통해 청년 간 유대감을 쌓고 지역 공동체를 활성화하는 데 중점을 둔 것이 특징이다.

운영 기간은 오는 6월부터 10월까지로, 매주 수요일 오후 7시 30분에 진행된다. 프로그램은 평시 구파발검문소 풋살장에서 운영되며, 무더위 기간인 7~8월에는 은평구청 은평홀에서 진행될 예정이다.

모집 대상은 은평구에 거주하거나 활동하는 19세 이상 39세 이하 청년이다. 매월 신규 참여자를 우선으로 20명을 선착순 모집한다.

신청은 매월 15일부터 말일까지 진행되며, 다음 달 참여자를 모집하는 방식으로 운영된다. 참여를 희망하는 청년은 홍보물의 큐알(QR)코드를 통해 온라인으로 신청서를 제출하면 된다.