박 후보 캠프, 성명 발표… “허위 여론조사에 이어 가짜 성명서 유포” 조직적 선거 범죄 의심 수사 촉구 인하대 총동창회 “정치적 중립… 명의 도용자 즉각 고발”

[헤럴드경제(인천) =이홍석기자]제9회 전국동시지방선거를 2주 앞두고 민선 9기 인천시장 선거판이 ‘가짜 성명서’와 ‘허위 여론조사’로 논란이 되고 있다.

박찬대 더불어민주당 인천시장 선거대책위원회(이하 선대위)는 19일 성명을 내고 최근 SNS를 중심으로 유포된 ‘인하대학교 총동창회 명의의 박찬대 후보 낙선 목적 성명서’는 명백한 가짜라며 수사 당국의 철저한 배후 조사를 촉구했다.

앞서 SNS 상에는 박찬대 후보의 발언을 안보 프레임과 엮어 “인하대 총동창회가 박 후보를 단호히 거부한다”는 내용의 성명서가 유포된 바 있다.

이에 대해 인하대학교 총동창회는 19일 긴급 입장문을 통해 “특정 후보를 비난하고 낙선 운동을 조장하는 정체불명의 가짜 성명서가 유포됐다”고 밝혔다.

그러면서 “동창회는 선거 기간 정치적 중립을 원칙으로 하고 있으며 특정 후보를 지지하거나 거부하는 성명을 발표한 사실이 전혀 없다”고 부인했다.

동창회 측은 19만 동문의 명의를 도용한 작성자를 즉각 고발할 방침이다.

이와 관련, 민주당 인천시장 선대위 공정클린선거본부는 “해당 의혹을 선거의 근간을 흔드는 심각한 위법 행위로 규정하고 공직선거법 위반 혐의로 고발 조치를 마쳤다”고 밝혔다.

특히 선대위 측은 이번 사건이 전날 발생한 ‘허위 여론조사 이미지 유포 사건’과 판박이라는 점에 주목하고 있다.

선대위는 오전에도 존재하지 않는 기관인 ‘미디어여론연구소’ 명의의 허위 여론조사 결과 이미지를 제작·유포한 혐의로 불상의 인물을 고발한 상태다.

선대위 관계자는 “존재하지 않는 기관을 사칭하고 타 기관의 명의를 도용해 허위 사실을 유포하는 방식이 매우 흡사하다”며 “이것이 우연이라고 보기 어려운 만큼, 누군가 조직적이고 의도적으로 움직이고 있다는 의심을 지울 수 없다”고 지적했다.

이어 “수사 당국은 두 사건의 배후가 같은 세력인지 철저히 수사해야 한다”며 “최초 작성자와 유포 경로는 물론 공직선거법상 허위사실 유포, 사문서위조, 명예훼손 등 적용 가능한 모든 혐의를 엄정하게 적용해 배후의 검은 손을 반드시 밝혀내야 한다”고 강조했다.

선대위는 또 “선거를 불과 2주 앞두고 정책과 비전 대신 가짜 문서와 유령 기관으로 유권자를 속이려는 세력이 있다”며 “인천 시민들과 함께 깨끗한 선거를 더럽히는 자들을 반드시 심판할 것”이라고 덧붙였다.