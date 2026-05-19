[헤럴드경제=김보영 기자] 고(故) 노무현 전 대통령을 조롱했다는 논란에 휩싸인 래퍼 리치 이기의 공연이 결국 취소됐다. 노무현재단이 공연금지 요청과 법적 대응 방침을 밝힌 지 하루 만이다.

노무현재단은 19일 입장문을 통해 “오는 23일 노무현 대통령 서거 17주기 당일 예정됐던 혐오 공연이 재단의 대응으로 취소됐다”고 밝혔다.

재단 측은 “공연 티켓 가격을 5만2300원으로 책정하고 공연 시작 시각을 오후 5시 23분으로 정하는 등 서거일을 의도적으로 연상시키는 모욕적 기획 정황을 확인했다”며 “지난 18일 주최 측에 공연 즉각 취소와 서면 해명, 공식 사과를 요구하는 공문을 발송했다”고 설명했다. 이어 “출연자 측으로부터 공연을 진행하지 않겠다는 의사를 전달받았으며, 공식 사과는 SNS를 통해 게시될 예정”이라고 덧붙였다.

공연장인 연남스페이스 역시 이날 “공연기획사와 협의를 거쳐 공연을 최종 취소했다”고 공지했다. 공연장 측은 “힙합 뮤지션들의 단체 공연이라는 내용만 전달받아 대관 계약을 진행했다”며 “노무현재단의 제보를 통해 공연 세부 내용과 해당 래퍼를 둘러싼 논란을 뒤늦게 확인했다”고 밝혔다.

이어 “특정 개인에 대한 혐오 표현이나 사회적 갈등을 조장할 우려가 있는 콘텐츠는 지향하지 않는다”며 “관련 내용을 확인한 뒤 공연 불가 방침을 통보했다”고 설명했다.

리치 이기는 당초 23일 오후 5시 23분 서울 마포구 성미산로 소재 연남스페이스에서 첫 단독 공연을 열 예정이었다. 티켓 가격은 5만2300원으로 책정됐으며, 공연은 전석 매진된 상태였다. 공연 라인업에는 노엘, 더 콰이엇, 팔로알토, 딥플로우 등 국내 유명 래퍼들이 게스트로 이름을 올렸다.

하지만 공연을 앞두고 공연 시간과 티켓 가격이 노 전 대통령 서거일을 연상시킨다는 비판이 제기됐다. 특히 활동명 ‘리치 이기’ 역시 노 전 대통령의 생전 어투를 희화화한 것 아니냐는 논란이 불거졌다.

이에 노무현재단 이사 조수진 변호사는 지난 18일 이 사실을 공론화하며 “고 노 전 대통령에 대한 혐오 표현이 담긴 가사를 부르는 공연이 추도식 당일에 열리는 것을 좌시할 수 없다”며 가수 측과 공연기획사, 공연장에 공연금지 요청 공문을 발송하고 공연금지 가처분 신청 방침을 밝혔다.

이어 “소송 비용은 가수와 공연기획사, 공연장에 공동으로 청구하겠다”며 “필요시 가사에 대한 민사상 손해배상 청구 소송은 물론, 7월 시행 예정인 정보통신망법 개정안에 따른 규제 등 강력한 후속 조치를 취할 것”이라고 강조했다.

한편 2006년생인 리치 이기는 지난해 12월 데뷔한 신인 래퍼다. 그는 그간 고 노 대통령 서거를 조롱하거나 아동 대상 성범죄를 연상시키는 가사로 여러차례 논란을 빚어왔다.