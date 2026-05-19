완주문화관광재단 운영 취소 결정 아원고택 등 촬영지 투어 ‘물거품’

[헤럴드경제=한지숙 기자] 화제 드라마 ‘21세기 대군부인’을 둘러싼 역사 왜곡 논란 사태가 드라마 속 촬영지인 지자체 관광 사업으로까지 불똥이 튀었다.

전북 완주군 산하 완주문화관광재단(이하 재단)은 19일 소셜미디어(SNS)에 공지를 내 “‘21세기 대군 스토리 투어’와 관련해 다양한 의견을 신중히 검토했으며, 내부 논의 끝에 프로그램 운영을 취소하기로 결정했다”라고 밝혔다.

재단은 “제기된 의견들을 무겁게 받아들여 보다 신중한 방향으로 재검토하고자 한다”며 “앞으로도 지역의 역사성과 문화적 가치를 충분히 고려해 많은 분들이 공감할 수 있는 문화관광 콘텐츠를 더욱 신중하게 기획·운영해 나가겠다”고 강조했다.

앞서 재단은 드라마 ‘21세기 대군부인’이 흥행해 촬영지인 소양면 일대에 방문객이 크게 늘자, 지역 문화자원을 관광 콘텐츠와 연계한 프로그램을 기획했다.

해당 프로그램은 오는 21~22일 드라마 주요 촬영지인 완주군 소양면 오성제, 소양고택, 아원고택 일원에서 도슨트 해설과 전통체험, OST 미니콘서트를 진행하는 내용으로, 관심있는 팬과 관광객 등을 대상으로 사전 신청까지 받았다.

그러나 드라마 속 일부 장면이 역사 왜곡 논란을 빚었고, 의도적인 중국의 동북공정 의혹으로까지 번졌다.

특히 지난 15일 방송된 11회 분에선 이안 대군(변우석 분)의 즉위식 중 제후국이 사용하는 ‘천세’라는 표현이 쓰이고, 황제의 십이면류관 대신 제후를 뜻하는 구류면관이 등장해 역사 왜곡 및 동북공정 논란으로 확산했다. 아울러 극 중 인물들이 한국 전통 방식이 아닌 중국식 다도법을 따르는 장면 등도 시청자들의 거센 반발을 샀다.

역사학자 뿐 아니라 한국 홍보 전문가 서경덕 교수까지 이 날 SNS에 “글로벌 OTT를 통해 전 세계 시청자들이 함께 보는 역사물 콘텐츠라면 정확한 고증뿐만 아니라 주변국의 역사 왜곡 상황도 유심히 체크해야 하는데 이 부분을 놓친 것이 가장 뼈아프다, 중국 동북공정에 빌미를 제공했다”라고 지적했다.

대한황실후손단체 의친왕기념사업회는 SNS에 “드라마, 영화, 게임 전역에 중국자본이 들어오면서 은근슬쩍 무의식 속에 중국 제후국임을 보여주는 이런 의도적 역사왜곡을 우리는 잘 경계해야한다”고 꾸짖었다.

논란이 커지자 제작진은 공식 누리집을 통해 “제작진이 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안”이라며 사과했다.

주연 배우 아이유, 변우석도 전날 인스타그램에 역사 왜곡 논란과 관련한 사과문을 올렸다. 아이유는 “드라마 속 여러 역사 고증 문제들에 있어 더 깊이 고민하지 않고 연기에 임한 점 변명의 여지 없이 반성하고 사과드린다”라며 “우리 고유의 역사에 기반한 상상력과 대한민국의 전통적인 아름다움을 담아내는 것이 중요한 작품이었던 만큼 배우로서 더욱 신중하게 대본을 읽고 공부해야 했음에도 그러지 못한 스스로가 부끄럽다, 미리 문제의식을 제대로 갖지 못했다”라고 고개를 숙였다.

변우석은 “배우로서 연기뿐 아니라 작품이 가진 메시지와 맥락까지 더욱 책임감 있게 살펴보고 고민하는 자세가 필요하다는 점을 다시 한번 깊이 새기게 되었다”라며 “진심으로 죄송하다는 말씀 올린다”라고 거듭 고개를 숙였다.