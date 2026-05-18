[헤럴드경제=장윤우 기자] 한국사 강사 겸 방송인 최태성이 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 역사 왜곡 논란을 두고 “역사학계를 존중해 달라”고 했다.

18일 최태성은 자신의 인스타그램에 해당 드라마의 일부 장면을 공유하며 “또 역사 왜곡 논란, 이쯤 되면 우리는 붕어인가”이라고 운을 뗐다. 그는 “역사 용어, 복장, 대사 등 역사 왜곡 논란이 매번 터지면서도 늘 그 자리”라며 제작 시스템 개선을 촉구했다.

최태성은 “배우들의 출연료는 몇억을 아낌없이 지불하면서 역사 고증 비용은 몇십만으로 왜 퉁치려 하시는지”라고 지적했다. 이어 “프로그램 제작을 위해서 고증에 드는 시간은 왜 그리도 무시하시는지”라고도 했다.

최태성은 대안으로 역사물 고증 연구소 설립을 제안했다. 그는 “제작자들이 고민하지 않고 고증 연구소에 작품을 맡기면 대본, 복장, 세트장 모두를 원스탑으로 안전하게 해결해 줄 수 있는 연구소”가 필요하다고 주장했다.

최태성은 “지금 우리는 전 세계 한류 문화를 이끌고 있다. 드라마, 영화는 우리만 보는 게 아니다”라며 한류 콘텐츠의 위상에 걸맞은 시스템이 뒤따라야 한다고 강조했다.

앞서 아이유와 변우석이 주연을 맡은 ‘21세기 대군부인’은 중국식 다도법 사용, 즉위식에서 제후국이 쓰는 ‘천세’를 외친 장면, 황제의 신하를 의미하는 ‘구류면류관’ 착용 등이 잇달아 지적받았다.

제작진은 “우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있다”며 “조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안”이라고 사과했다.