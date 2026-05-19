정청래·장동혁·조국·송영길·한동훈 등 선거결과 따라 정계 개편… 4050세대 ‘열쇠’

6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐 선거가 19일 현재 보름 앞으로 다가온 가운데 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표 등 여야 정치권 거물들이 명운을 건 총력전에 돌입했다.

전문가들은 이번 선거 결과에 따라 차기 대선 구도가 급변할 것으로 보고, 4050세대의 표심 향방 등을 주목해야 한다고 조언한다.

신율 명지대 정치외교학과 교수는 헤럴드경제와의 통화에서 “원래 지방선거가 정치적으로 현 정권에 대한 중간평가 성격을 가지는데, 이재명 정부가 출범 1년 밖에 되지 않아서 중간평가라고 보기에도 조금 힘든 측면이 있다”면서 “다만 지방선거와 재보궐 선거까지 같이해서 본다면 해석이 커진다”고 설명했다.

그는 “서울시장, 경기지사, 평택을, 부산 북구갑 등의 결과에 따라 (여야의) 권력 재편이 이뤄질 경우 차기 대선 구도가 새로 짜여질 수 있다고 봐야 한다”면서 “특히 4050세대들이 얼마나 많이 투표에 참여할 것인지를 관심있게 봐야한다”고 밝혔다.

행정안전부 통계에 따르면 작년 대선 기준 유권자 거주지 분포에서 서울 지역 4050세대의 1.6배의 인구가 경기도에 사는 것으로 조사됐다. 신 교수는 “4050세대가 얼마나 투표장으로 움직이느냐가 (전체) 선거의 판세를 바뀔 수 있다”고 설명했다. 다만 전체 투표율에 따른 여야의 유불리와 관련 신 교수는 “역대 지방선거 평균 투표율은 55.5%였고 지금까지 그 평균을 넘긴 지방선거는 세 번 있었다”면서 “이 가운데 두 번이 더불어민주당, 한번이 국민의힘이 가져갔는데 전체 투표율은 변수라고 볼 수 없다”고 분석했다.

여야의 ‘네거티브 공방’이 거세지는 것과 관련 김상일 정치평론가는 “민주당은 5·18 추도식을 계기로 이른바 내란심판 관련 국민의힘에 대한 공격수위를 올릴 것”이라면서 “현재 이 대통령에 대한 지지기반이 단단하기 때문에 지금 야당으로서는 집권여당의 실책을 더 집요하게 공격할 것으로 보인다”고 밝혔다.

김 평론가는 “다만 이번 선거에서는 이른바 ‘오만한 여권’에 대한 심판보다 ‘내란심판 논리’가 유권자에게 더 강하게 작동할 가능성이 크다”고 덧붙였다.

이광재 한국매니페스토실천본부 사무총장은 최근 전국순회 기자회견에서 “지방선거를 앞두고 정당과 후보자의 정책 경쟁은 보이지 않고 혐오와 비방 중심 정치가 확산되고 있다”며 정책 중심 선거문화의 정착을 촉구하고 나섰다.

양대근·김도윤 기자