500병상·의과대학 갖춘 최첨단 단지 ‘부품 꿈’

[헤럴드경제=정찬수 기자] 영원무역은 방글라데시 치타공 KEPZ(한국수출가공공단) 내에서 운영 중인 메디컬 단지가 지역 내 주요 의료서비스 기관으로 자리매김했다고 19일 밝혔다.

영원무역은 지난해 100병상 규모의 KEPZ 트러스트 병원과 치타공 간호대를 개원했다. KEPZ 트러스트 병원에는 200여명의 의료진이 상주하며 내과·안과·치과·소아과·산부인과 등 9개 진료과를 운영하고 있다. 영원무역 임직원과 가족은 물론 응급상황에 놓인 인근 지역민들에게도 의료 서비스를 제공 중이다.

치타공 간호대에는 현재 59명이 재학 중이다. 향후 학부 720명, 석사 80명 등 800명 규모로 전문 간호 인력을 양성할 계획이다.

영원무역은 향후 400병상 규모의 종합병원과 의과대학을 추가 설치해 현재 100병상에서 총 500병상 규모의 메디컬 단지로 확대할 계획이다. 프로젝트는 한국 의료기관인 연세의료원과 함께 추진한다. 인재 양성을 통한 최첨단 의술을 이식하겠다는 방침이다.

영원무역그룹 관계자는 “앞으로도 지역사회와 상생을 통해 글로벌 기업시민의 사회적 책무를 다할 것”이라고 말했다.