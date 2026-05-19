[헤럴드경제=김주리 기자] 아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)과 우간다에서 에볼라 관련 사망자가 100명을 넘어선 가운데, 확산 공포가 커지고 있다.

19일 연합뉴스는 민주콩고 보건부 발표를 인용해 이날까지 자국에서 393명의 에볼라 의심 환자가 보고됐으며 이 가운데 105명이 사망했다고 보도했다.

현재 주된 발병지역은 우간다, 남수단과 국경을 접한 북동부 이투리주의 주도인 부니아와 르왐파라, 몽그왈루다. 이 밖에 현재 반군 M23이 장악하고 있는 북키부주 주도 고마에서도 발병이 보고됐다.

새뮤얼 로저 캄바 보건부 장관은 늘어나는 환자를 수용하기 위해 부니아와 르왐파라, 몽그왈루에 에볼라 치료센터 3곳을 추가로 설치하고 있다고 밝혔다.

이웃 우간다에서도 지난주 민주콩고인 2명이 확진돼 수도 캄팔라의 병원에 입원했으며 이 가운데 한 명은 사망했다.

이번에 발병한 에볼라 바이러스는 분디부조(Bundibugyo) 변종으로 확인됐다.

분디부조 변종은 2007년 우간다 분디부조 지역에서 처음 유행했으며 2012년 민주콩고에서도 유행한 바 있다.

당시 치사율은 30~50%로, 대표적인 에볼라 바이러스인 자이르형보다는 치사율이 낮은 것으로 알려졌다.

하지만 자이르형 에볼라는 백신이 있지만, 분디부조형은 현재 백신과 치료제가 모두 존재하지 않아 방역을 통한 감염 차단과 증상 완화에 의존할 수밖에 없다.

이번 에볼라 발병은 지난 15일 아프리카연합(AU)의 공중보건기구인 아프리카 질병통제예방센터(아프리카CDC)가 민주콩고에서 246건의 에볼라 의심 사례가 있었고 이 가운데 65명이 사망했다고 밝히면서 대외적으로 알려졌다.

아프리카CDC는 당시 검사된 20개 샘플 가운데 13개에서 에볼라 바이러스가 검출됐으며, 사망자 중에서도 4명이 에볼라로 확진됐다고 밝혔다.

분디부조형 에볼라는 초기 증상이 독감이나 말라리아와 유사해 조기 발견이 어려운 것으로 알려졌으며, 발병 초기 환자들이 ‘주술적 질병’으로 생각하고 병원 대신 종교 시설 등을 찾으면서 감염 실태 파악이 더뎠던 것으로 전해졌다.

세계보건기구(WHO)는 전날 ‘국제적 공중보건 비상사태’(PHEIC)로 선언하고 국제적 대응에 나섰다. WHO는 다만 이번 사태가 전 세계적 대유행(팬데믹) 기준에는 해당하지 않는다고 밝혔다.

WHO 아프리카 지역사무소는 WHO 및 콩고 보건부 전문가 35명과 7t 규모의 응급 의료물자, 장비 등이 부니아에 도착했다고 밝혔다.

WHO의 비상사태 선언에 따라 르완다가 17일 민주콩고와의 육로 국경을 폐쇄하는 등 주변국들은 자국으로의 에볼라 확산을 막기 위한 대응에 나섰다.

부룬디·탄자니아는 감시 체계와 국경 검역을 강화하고 있으며 국경을 접하지 않은 남아프리카공화국도 공항과 항만에서 발열 체크 등 검역 수위를 높였다. 독일은 민주콩고와 우간다 방문자에 대해 위기 대비 목록(ELEFAND)에 등록하도록 하는 등 여행 지침을 조정했다.

우간다 주재 미국대사관은 이날 에볼라 확산을 막기 위해 우간다 내에서 모든 비자 업무를 중단한다고 밝혔다.

안드레아 아구에르 아리크 말루에트 동아프리카공동체(EAC) 부사무총장은 “역내 사람과 물자의 이동이 매우 활발하기 때문에 공동 대비와 신속한 정보 공유가 국경 간 전파 차단에 필수”라고 말했다.

한편 에볼라 바이러스(Ebola virus)는 인간과 영장류에게 치명적인 급성 열성·출혈성 질환인 ‘에볼라열(Ebola hemorrhagic fever)’을 일으키는 RNA 바이러스다. 필로바이러스과(Filoviridae)에 속하며, 현존하는 바이러스 중 가장 높은 수준의 치명률(과거 유행 시 최대 90%)을 기록한 고위험성 병원체인 것으로 알려졌다.