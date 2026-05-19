[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 MC몽이 여러 연예인들의 실명을 언급하며 문제점을 폭로해 파문이 일고 있는 가운데, 그의 계정이 정지당했다.

18일 MC몽은 자신의 틱톡 계정에 “자살 표현으로 (계정) 일주일 정지 당함”이라는 공지를 올렸다.

MC몽은 이보다 앞서 몇 시간 전 라이브 방송을 진행했는데, 방송에서 관련 표현이 있었다.

MC몽은 해당 방송에서 자신을 둘러싼 여러 의혹들을 해명하고, 다른 연예인들의 의혹을 폭로했다.

우선 과거 병역 기피 논란 중, 고의적으로 멀쩡한 이를 뽑아 병역을 면제받았다는 의혹에 대해 법원에서 무죄 판결을 받은 사실을 강조하며 억울함을 호소했다. 실제로 그는 해당 의혹은 무죄를 선고받았고, 병역 연기 혐의에 대해서만 유죄를 선고받았다.

MC몽은 또 자신이 설립한 기획사 자금으로 불법 도박을 했다는 의혹에 대해서도 부인하며 “자금 출처는 계좌 추적하면 다 나오는데 내 계좌도 봤으면 좋겠다. 무슨 회삿돈으로 도박을 할 수 있나. 무슨 말인지도 이해가 안 간다”고 했다.

그는 해당 기획사 차가원 회장의 작은 아버지 A 씨와의 갈등을 말하며 그를 “도박에 미친 사람”이라 표현했다. 이어 수십억 원대 판돈이 오가는 이른바 ‘바둑이’ 도박 모임이 존재한다며 해당 모임에 배우 김민종, 가수 김호중 전 소속사 대표 등의 실명을 거론했다. 이에 대해 김민종은 사실이 아니라고 반박한 상태다.

MC몽은 A 씨가 MC몽의 여자친구 사진을 왜곡해 성매매 의혹을 꾸며냈다고 주장하기도 했다.