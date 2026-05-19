총 1GW 규모 사업 해저케이블 공급·시공 수행

[헤럴드경제=고은결 기자] LS전선과 LS마린솔루션은 전남 신안 해역에서 추진되는 ‘해송 해상풍력 프로젝트’의 해저케이블 공급·시공 부문 우선협상대상자로 선정됐다고 19일 밝혔다.

양사는 각각 해저케이블 공급과 시공을 맡아 생산부터 시공까지 하는 턴키 체계를 기반으로 사업 전 과정을 통합 수행할 계획이다. 외부망과 내부망에 들어가는 해저케이블 전체 구간의 공급과 시공을 담당한다.

해송 해상풍력 프로젝트는 전남 신안군 흑산도 인근 해상에 504메가와트(MW)급 단지 2기를 조성하는 총 1기가와트(GW) 규모 사업이다. 글로벌 그린에너지 투자개발사 코펜하겐 인프라스트럭쳐 파트너스(CIP)가 사업 전반을 총괄하고, 산하 해상풍력 개발사 코펜하겐 오프쇼어 파트너스(COP)가 프로젝트 개발을 담당하고 있다.

양사는 본계약에 앞서 공급 일정과 기술 요건 등을 구체화해 핵심 기자재 수급 체계를 구축하고 사업 안정성을 높일 계획이다.

이번 사업은 LS전선의 해저케이블 기술과 한국전력기술의 전력계통·EPC 설계 역량을 연계한 해상풍력 협력 모델이 실제 프로젝트에 처음 적용되는 사례다. LS전선과 한국전력기술, CIP는 해저케이블 O&M 공동 연구개발과 공급망 협력도 추진할 예정이다.

한편 LS전선은 최근 한국전력기술과는 부유식 해상풍력 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결하는 등 해상풍력 시장에서 관련 역량 강화에 속도내고 있다.