[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 주말인 지난 16일 부산시 전역에서 부산은행 지역봉사단의 다양한 봉사활동이 진행됐다.

19일 BNK부산은행에 따르면 이날 임직원 300여 명이 일손돕기, 업사이클링 등 다양한 봉사활동을 진행했다고 밝혔다. 이번 봉사활동은 매월 진행 중인 지역봉사단 활동의 일환이다. 이날 봉사활동에서 참여자들은 사회복지관, 직업재활원 등 복지시설을 비롯해 주요 공원과 해수욕장 등지에서 지역 수요에 맞춘 봉사활동을 펼쳤다.

이들은 ▷모라종합사회복지관 내 도서관 정비 ▷사직종합사회복지관 특식 조리 및 배송 ▷금정구자원봉사센터 나눔용 천아트 제작 ▷중구자원봉사센터 연계 슬기로운 아이스팩 재사용 활동 등을 전개했다. 또 수영사적공원과 팔도시장, 어린이대공원, 흰여울마을, 화명동 대천천 등 시민들이 즐겨 찾는 시내 주요 명소를 찾아 플로깅 활동을 실시했다.

부산은행 지역봉사단은 그동안 ▷온천천 정원가꾸기 및 생태정화활동 ▷제로 웨이스트(zero waste) 제작 활동 ▷아이러브페스티벌 활동 지원 등 지속적인 사회공헌활동을 이어가고 있다.