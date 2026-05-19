참석자 400여 명 ‘역대 최대’…피지컬 AI 협력 확대 “유망기업 조기 발굴” 하반기 아시아 행사도 추진

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대모비스가 미국 실리콘밸리에서 로보틱스와 피지컬 인공지능(AI) 분야 글로벌 파트너 발굴에 나섰다. 기존 모빌리티 중심의 오픈이노베이션 전략을 신사업 분야로 확대해 미래 경쟁력을 선제적으로 강화한다는 구상이다.

현대모비스는 18일(현지시간) 미국 실리콘밸리 인근 써니베일에서 ‘제5회 모비스 모빌리티 데이’를 개최했다고 밝혔다. 모비스 모빌리티 데이는 현대모비스가 현지 스타트업과 완성차, 투자업계 관계자 등을 초청해 중장기 사업 전략을 공유하고 협업 및 투자 기회를 모색하는 대표적인 오픈이노베이션 행사다.

올해 행사는 로보틱스와 피지컬 AI를 주제로 열렸다. 모빌리티 업계 관계자뿐 아니라 신사업 분야 기업인과 개발자들도 대거 참석하며 높은 관심을 보였다. 참석 인원은 400여 명으로 역대 최대 규모를 기록했으며, 지난해 대비 두 배 이상 증가했다.

현대모비스는 지난 5년간 실리콘밸리를 중심으로 이어온 투자 및 기술 교류 성과가 축적되며 현지 시장의 신뢰와 관심이 높아진 결과라고 설명했다.

이날 행사는 현지 기반 스타트업들과 투자관계자, 그리고 현대모비스의 발표와 네트워킹 등으로 구성됐다. 이 자리에서는 로보틱스와 인공지능 분야가 화두로 논의됐다. 그동안 IT와 반도체 중심으로 우수 스타트업들이 창업과 투자를 모색했다면, 최근에는 투자자들도 신사업 분야에서 핵심기술을 보유한 유망기업들을 찾아 옥석을 가리는데 매진하고 있다.

특히, 현대모비스 북미연구소 임직원들이 직접 발표자로 나서 자율주행과 소프트웨어정의차량(SDV), 전동화 분야 연구개발 성과와 투자 전략을 소개했다. 현대차그룹의 메타플랜트 본격 가동과 함께 북미 지역 글로벌 고객사 대상 수주 성과가 이어지면서 현지 완성차 업계 관계자들과 심도 있는 논의도 진행했다고 회사 측은 설명했다.

현대모비스는 하반기 아시아 지역에서도 모비스 모빌리티 데이를 추가 개최할 예정이다. 회사는 북미와 유럽 중심으로 추진해 온 오픈이노베이션 전략을 확대해 로보틱스와 차량용 반도체 등 미래 신사업 분야의 글로벌 유망기업을 조기에 발굴하고 협력 체계를 구축한다는 방침이다.