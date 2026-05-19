우량 중기채로 포트폴리오 구성 자산 리밸런싱 고민하는 투자자에 적합

[헤럴드경제=김지윤 기자] NH-아문디자산운용은 국내 우량 중기 채권에 투자하는 ‘HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브 상장지수펀드(ETF)’를 신규 상장한다고 19일 밝혔다.

해당 ETF는 신용등급 A-이상, 잔존만기 3개월~5년, 발행잔액 500억원 이상의 국내 채권에 투자하는 상품이다. 비교지수는 ‘KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수’로 지난 15일 기준 평균 만기수익률(YTM)은 3.595%, 듀레이션은 1.826년이다.

중기채권은 단기채 대비 높은 이자수익을 확보하면서도 금리 하락 국면에서는 자본 차익을 함께 얻을 수 있는 점이 특징이다. 안정성과 수익성을 동시에 추구해 최근 주식시장에서 이익을 실현한 후 자산 리밸런싱을 고민하는 개인 투자자에게도 적합하다.

또한 보다 높은 이자수익과 자본 차익을 창출하기 위해 액티브로 운용한다. HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브 ETF는 매크로 분석에 기반한 듀레이션·커브 전략, 종목 간 상대가치 분석을 통해 투자 채권을 결정한다. 운용은 개인 매니저의 단독 판단이 아닌 리서치 담당자와 운용역이 함께 참여하는 팀 어프로치 방식이다.

한수일 NH-아문디자산운용 전무는 “중기 채권은 금리 변동에 따른 부담을 낮추면서도 수익성을 보완할 수 있어 불확실한 시장 환경에서 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 좋은 대안”이라며 “엄격한 리스크 관리 원칙을 통해 안정적이면서도 차별화된 성과를 만들어 갈 것”이라고 말했다.

NH-아문디자산운용은 순자산총액 기준 465조원 규모로 성장한 ETF 시장 공략을 위해 올해 들어 다양한 ETF를 선보이고 있다. 지난 12일에는 마이크론, 샌디스크, 웨스턴디지털, 씨게이트 등 미국 메모리 반도체 기업에 집중 투자하는 ‘HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ ETF’를 상장하기도 했다. 회사의 총 운용자산은 지난달 24일 기준, 사상 처음으로 100조원을 넘어선 바 있다.