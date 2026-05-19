‘IBM 아시아태평양 퀀텀 커넥트’ 행사 개최 실제 적용 사례 소개…기존 컴퓨팅 결합 핵심 기업-학계-정부 생태계 기반 상용화 촉구

[헤럴드경제=차민주 기자] IBM이 양자 컴퓨팅을 인공지능(AI) 다음 단계의 기술 패러다임으로 지목했다. 이어 해당 기술이 단순 실험을 넘어 실제 기업 적용 단계에 진입했다고 강조했다.

19일 IBM은 서울 영등포구 여의도동 콘래드 서울에서 ‘IBM 아시아태평양 퀀텀 커넥트’ 행사를 개최하고 이같이 밝혔다. 페트라 플로리주네 IBM 퀀텀 글로벌 세일즈 총괄 디렉터와 백한희 IBM 퀀텀 디렉터 박사가 행사에 참여해 글로벌 양자 기술의 진전과 산업 활용 방향을 소개했다.

우선 플로리주네 디렉터는 양자 컴퓨팅을 ‘두 번째 양자 혁명’이라 소개했다. 기존 컴퓨팅과 AI로 해결하기 어려운 문제를 풀 수 있는 새 기술 패러다임이란 설명이다. 그는 과거 반도체와 레이저 등으로 이어진 첫 번째 양자 혁명에 이어, 양자 컴퓨팅이 다양한 산업에 변화를 가져올 것이라 내다봤다.

IBM은 양자 컴퓨팅이 실제 문제 해결에 활용되기 시작했다고 강조했다. 이 회사는 이를 ‘양자 유용성’이라 정의했다. 실험 중심 접근에서 벗어나, 기업과 연구기관이 실제 작업에 적용하는 방향으로 전환되고 있다는 뜻이다.

아울러 IBM은 양자 컴퓨팅이 실질적인 가치를 창출하려면 기존 컴퓨팅과의 결합해야 한다고 역설했다. 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), 양자 프로세서(QPU)를 결합한 ‘양자 중심 슈퍼컴퓨팅’ 구조를 통해 문제를 해결할 수 있다는 설명이다.

IBM은 이 같은 구조가 신약 개발, 신소재 연구, 금융 위험 분석, 물류 최적화 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있을 것으로 전망했다.

구체적인 활용 사례도 소개됐다. IBM에 따르면 이 회사는 최근 클리블랜드 클리닉, 일본 이화학연구소 등과 협력해 최대 1만2635개 원자 규모의 단백질 복합체 시뮬레이션을 수행했다. 양자 하드웨어를 활용한 수행 사례 중 가장 큰 규모일 뿐만 아니라, 생물학적으로 의미 있는 분자를 대상으로 연구했다는 점에서 의미가 크단 평가다.

IBM은 이 같은 사례로 미뤄보았을 때, 양자 컴퓨팅이 실제 산업과 연구 현장의 문제를 다룰 수 있는 수준으로 확장됐다고 강조했다.

더불어 백현희 박사는 양자 기술이 실제 상용화 단계로 발전하려면 생태계 구축을 병행해야 한다고 언급했다. 기업과 학계, 정부가 협력하는 구조를 통해 다양한 적용 사례를 발굴하고, 이를 기반으로 알고리즘과 활용 역량을 축적해야 한단 설명이다.

실제 IBM에 따르면 현재 양자 기술은 300개 이상의 기업과 연구기관이 참여하는 협력 네트워크에 기반해 활용 사례가 확장되고 있다. 양자 인프라 소프트웨어 기업인 큐컨트롤이 대표적인 사례다. 이 회사는 IBM 퀀텀 플랫폼을 활용해 소재 과학 시뮬레이션에서 기존 고전 컴퓨팅 대비 3000배 이상의 속도 향상을 달성했다.