역대 최대 1분기 실적에도…국제 정세로 기업가치 미반영 환율·경기 민감도 낮아 펀더멘털 견고…“2분기 실적 신속 공유” 시장 모니터링 강화 및 과감한 주주친화 정책 실행 의지 표명

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온 경영진은 최근 대내외 환경 영향으로 기업가치가 저평가된 상황에 대응해 주주가치 제고를 위한 다각적인 방안을 검토하겠다고 19일 밝혔다.

셀트리온은 이날 공식 홈페이지에 게재한 ‘주주님께 드리는 글’을 통해 현재의 주가 상황을 엄중히 인식하고 있음을 알렸다.

셀트리온은 최근 중동 지정학적 불확실성과 국제유가 변동성, 글로벌 증시 내 특정 산업군 수급 쏠림 현상 등을 저평가의 주요 원인으로 진단했다. 회사가 달성한 사업적 성과나 실적(펀더멘털)에 비해 주가가 과도한 구간에 머물러 있다는 분석이다.

셀트리온은 “경영진은 현 상황을 매우 엄중히 인식하고 있다”며 “현재의 시장 환경 및 주주가치 훼손 가능성 등을 면밀히 검토하고 있다”고 밝혔다.

이어 “이러한 상황이 지속될 경우 회사와 대주주가 함께 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 종합적으로 검토할 예정”이라고 말했다.

셀트리온은 사업 실적에 대한 자신감도 내비쳤다. 역대 최대 1분기 매출 달성과 수익성 개선을 바탕으로 바이오시밀러 사업 및 신약 파이프라인 확대 등 중장기 로드맵을 차질 없이 수행 중이다.

특히 수출 중심의 사업 구조로 인해 환율이 리스크로 작용하지 않으며, 필수의약품 중심의 포트폴리오 운영으로 경기 민감도가 낮아 펀더멘털 훼손 가능성이 매우 낮다고 설명했다.

셀트리온은 향후 2분기 실적을 신속하고 투명하게 공유할 것을 약속했다. 아울러 시장 모니터링을 상시 수행하며 주주들의 기대에 부응하는 과감한 주주친화 정책을 흔들림 없이 실행해 나가겠다고 덧붙였다.