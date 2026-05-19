2018년 이후 장기 방치된 노후 건물 철거… 녹지·휴게공간 갖춘 주민 쉼터로 새단장

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 장기간 방치돼 온 미아동 1348-1 옛 보훈회관 부지에 노후 건물을 철거, 주민들을 위한 ‘우리동네 매력정원’을 조성한다.

1975년 준공된 옛 보훈회관은 토지는 서울시가, 건물은 강북구가 각각 소유해 2018년 8월 보훈회관 이전 이후 공실 상태로 방치돼 왔다. 건물 안전진단 결과 D등급 판정을 받아 노후화와 안전사고 우려도 높았다.

이에 구는 보행자 안전사고를 예방하고 도시미관을 개선하는 한편, 주민들에게 보다 쾌적한 생활환경을 제공하기 위해 노후 건물을 전면 철거하기로 결정했다.

철거 이후 해당 부지에는 녹지와 휴게시설을 갖춘 ‘우리동네 매력정원’이 들어설 예정이다. 정원에는 다양한 수목과 계절 꽃이 식재되며, 주민들이 자유롭게 쉬고 소통할 수 있는 휴식공간도 함께 마련된다. 지역공동체 활성화는 물론 주민 삶의 질 향상에도 도움이 될 것으로 기대된다.