응시생 33명 중 31명 합격·전 과목 만점자 배출로 학습지원 성과 확인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구는 은평구학교밖청소년지원센터 ‘꿈드림’) 소속 청소년들이 지난 4월 실시된 2026년 제1회 중·고등학교 검정고시에서 94%의 높은 합격률을 기록했다고 밝혔다.

이번 달 8일 발표된 시험 결과에 따르면 검정고시에 응시한 센터 소속 청소년 33명 중 31명이 합격했다.

특히 전 과목 만점자도 배출하며 우수한 성과를 거뒀다.

은평구꿈드림은 교육지원이 필요한 학교 밖 청소년을 대상으로 수준별 맞춤형 교육 프로그램을 운영하고 있다. 대학생, 대학원생, 현직 강사, 퇴직 교사 등 다양한 멘토가 참여하는 1:1 또는 1:2 맞춤형 상담을 통해 학습을 지원한다.

상담에 참여한 한 청소년은 “혼자 공부하기 어려웠던 과목을 멘토의 도움으로 보완할 수 있었다”며 “교육 기회가 부족한 학교 밖 청소년들을 위한 지원이 계속되기를 바란다”고 소감을 전했다.

검정고시에 합격한 청소년들은 앞으로 꿈드림에서 제공하는 1:1 대입 상담과 입시 설명회 등에 참여하며 학업과 진로 설계를 이어갈 예정이다.

은평구꿈드림은 학업을 중단한 학교 밖 청소년을 대상으로 상담, 교육, 진로·직업 및 자립 지원 등 다양한 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

은평구꿈드림 관계자는 “어려운 환경 속에서도 포기하지 않고 학업에 정진해 값진 결과를 얻은 청소년들에게 박수를 보낸다”며 “앞으로도 학교 밖 청소년들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 검정고시 이후 대입 상담과 진로 탐색 등 체계적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.