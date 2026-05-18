손정현 SCK 대표에 해임 통보…논란 확산 하루 만에 인사 조치

[헤럴드경제=김유진 기자] 정용진 신세계그룹 회장이 5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크 데이’ 문구를 사용한 스타벅스코리아 대표를 경질한 것으로 알려졌다. 논란이 확산된 뒤 대표 명의 사과문까지 냈지만, 그룹 차원에서 책임을 묻는 인사 조치에 나선 것이다.

18일 업계에 따르면 정 회장은 이날 오후 손정현 SCK컴퍼니 대표에게 해임을 통보한 것으로 전해졌다. SCK컴퍼니는 스타벅스코리아를 운영하는 법인이다.

스타벅스코리아는 지난 15일부터 오는 26일까지 텀블러 프로모션을 진행하면서 18일 이벤트 문구로 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁’ 등을 사용했다. 이를 두고 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서는 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 떠올리게 하는 부적절한 표현이라는 비판이 제기됐다.

논란이 커지자 스타벅스코리아는 애플리케이션과 홈페이지에 사과문을 게시했다. 이후 손 대표 명의의 공식 사과문을 추가로 내고 “5·18 민주화운동에 대한 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 깊은 상처를 입으신 분들께 머리 숙여 깊이 사죄드린다”고 밝혔다.

하지만 비판은 쉽게 가라앉지 않았다. 마트산업노동조합도 논평을 내고 “신세계그룹은 반역사적인 극우 행보를 즉각 중단하고, 이번 사건에 대해 국민과 사회 앞에 머리 숙여 사과하라”고 촉구했다.

업계에서는 정 회장이 이번 논란을 보고받은 뒤 크게 질책했고, 손 대표 해임 역시 정 회장의 의중이 반영된 조치로 보고 있다. 정 회장은 손 대표 외에도 이번 논란과 관련된 실무 책임자들에게도 책임을 물으라고 지시한 것으로 알려졌다.