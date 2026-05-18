‘탱크 데이 이벤트’ 온라인 텀블러 행사 즉각 중단 손정현 대표 “역사적 의미 부적절 사용…책임 묻겠다”

[헤럴드경제=김유진 기자] 스타벅스코리아가 5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크 데이’ 이벤트를 진행해 논란이 확산되자 행사를 즉각 중단하고 대표이사 명의로 사과했다. 애플리케이션과 홈페이지에 사과문을 올린 데 이어, 손정현 대표 명의의 공식 사과문을 배포하며 재차 고개를 숙였다.

스타벅스코리아는 18일 손 대표 명의의 사과문에서 “5·18 민주화운동에 대한 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 인해 깊은 상처를 입으신 5·18 영령과 오월 단체, 광주 시민분들, 그리고 박종철 열사 유가족분들을 비롯해 대한민국 민주화를 앞장섰던 모든 분께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

이어 “오늘 오전 온라인 텀블러 판매 이벤트와 관련된 문구에 엄중한 역사적 의미를 가진 5·18 광주 민주화운동과 연관된 내용이 매우 부적절하게 사용됐음을 인지했고, 즉시 행사를 중단했다”고 설명했다.

손 대표는 재발 방지를 위한 조사와 내부 절차 개선도 약속했다. 그는 “이번 사건에 대해 무거운 책임감과 사안의 엄중함을 통감하고, 이와 같은 일의 재발을 방지하기 위해 할 수 있는 모든 방안을 강구하겠다”며 “사고가 발생한 원인에 대해 철저하게 조사해 경위를 면밀히 파악하고, 그에 대한 책임을 묻는 등 필요한 조치를 다 하겠다”고 밝혔다.

또 “유사한 사고의 재발을 막기 위한 내부 프로세스도 개선해 나가도록 하겠다”며 “더욱 엄격한 역사의식과 윤리적 기준을 정립하기 위해 전 임직원을 대상으로 하는 교육을 실시하고, 마케팅을 포함한 행사의 사전 검수 절차도 철저하게 검증하겠다”고 했다.

앞서 스타벅스코리아는 지난 15일부터 오는 26일까지 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하면서 이날 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용했다. 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서는 해당 표현이 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 떠올리게 한다며 부적절하다는 비판이 제기됐다.

논란이 커지자 스타벅스코리아는 앱과 홈페이지 등에 사과문을 공지했지만, 비판이 이어지자 손 대표 명의의 사과문을 공식 배포했다.

마트산업노동조합도 이날 논평을 내고 “이마트의 자회사인 스타벅스에서 오늘 탱크데이라는 이름의 행사가 진행됐다”며 “신세계그룹은 반역사적인 극우 행보를 즉각 중단하고, 이번 사건에 대해 국민과 사회 앞에 머리 숙여 사과하라”고 촉구했다.