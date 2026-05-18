19일 영남 중심 낮 30도 이상 더위 20일 낮 최고 20∼26도…제주 최대 80㎜ 이상 비

[헤럴드경제=김유진 기자] 한여름을 방불케 했던 때 이른 더위가 수요일인 20일 전국에 비가 내리면서 한풀 꺾일 전망이다. 화요일인 19일에도 영남을 중심으로 낮 기온이 30도를 웃돌겠지만, 20일부터는 낮 최고기온이 20도대 초중반까지 내려가며 평년 수준을 되찾겠다.

18일 기상청에 따르면 19일 아침 최저기온은 13∼20도, 낮 최고기온은 24∼33도로 예보됐다. 주요 도시별 예상 기온은 서울 18∼27도, 인천 17∼27도, 대전 16∼30도, 광주 16∼30도, 대구 17∼33도, 울산 16∼29도, 부산 18∼27도다.

낮 더위는 전날보다 다소 누그러지겠지만, 영남 지역은 여전히 덥겠다. 대구의 낮 최고기온은 33도까지 오르겠고, 영남 내륙 일부 지역은 최고 체감온도가 31도 이상으로 올라갈 가능성이 있다. 체감온도는 기온에 습도를 반영한 지표로, 같은 기온이라도 습도가 높을수록 더 덥게 느껴진다.

19일에는 오존 농도도 높겠다. 국립환경과학원은 강원 영동과 제주를 제외한 전국 대부분 지역의 오존 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보일 것으로 내다봤다. 고농도 오존은 호흡기와 피부를 자극할 수 있어 장시간 야외활동에는 주의가 필요하다.

이번 더위는 고기압이 점차 동쪽으로 이동하고, 20일 서쪽에서 저기압이 다가오면서 물러날 것으로 보인다. 20일 아침 최저기온은 15∼19도, 낮 최고기온은 20∼26도로 예상된다. 전날보다 낮 기온이 크게 낮아지면서 예년 이맘때 수준으로 돌아가는 셈이다.

비는 20일 오전 전남 서부와 제주 산지에서 시작해 오후에는 전국으로 확대되겠다. 대부분 지역에서는 21일 오후까지 비가 이어질 전망이다. 강원 영동과 남부지방 일부, 제주는 21일 저녁까지 비가 내리는 곳도 있겠다.

예상 강수량은 제주 20∼60㎜다. 제주 산지와 남부 중산간에는 80㎜ 이상 많은 비가 내릴 수 있다. 호남과 부산·울산·경남은 10∼40㎜, 경기 남부·충청·대구·경북은 5∼30㎜, 서울·인천·경기 북부·서해5도·강원 내륙·강원 산지는 5∼20㎜, 강원 동해안과 울릉도·독도는 5㎜ 안팎으로 예보됐다.