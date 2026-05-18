다음 달부터 요추 부담 공정에 투입 작업자 근골격계 질병 예방 기대 인간 중심 피지컬 AI 기업 전환 속도

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차 다음 달부터 허리 보조용 웨어러블 로봇 ‘엑스블 웨이스트(X-ble Waist)’를 울산공장에서 테스트할 계획인 것으로 확인됐다. 엑스블 웨이스트는 무거운 짐을 들 때 작업자들의 허리 부담을 크게 줄여줄 수 있는 로봇으로, 이번 테스트를 통해 기술 진화와 더불어 근로자들의 근무환경 개선을 위한 로보틱스 기술 범위가 한층 넓어질 것으로 전망된다.

18일 자동차 업계에 따르면 현대차는 울산공장의 생관 자재 서열 및 불출 작업 등에서 엑스블 웨이스트를 테스트한다. 생산 라인용 부품을 차종·사양 순서에 맞게 배열하고 라인으로 출고·공급(불출)하기 위해 무거운 짐을 반복해서 드는 과정에서 작업자들의 허리 부담을 줄일 수 있는지 확인하는 것이다.

엑스블 웨이스트는 현대차·기아 로보틱스랩에서 자체 기술로 개발 중인 웨어러블 로봇 ‘엑스블(X-ble)’ 시리즈 가운데 하나다. 생산·물류·조선·건설처럼 중량물 취급이 많은 현장에서, 작업자가 숙이고 들고 나르는 동작을 할 때 허리(요추) 부하를 덜어주는 것을 목표로 설계됐다.

로보틱스랩은 작업자의 부담을 줄여 근골격계 질병을 예방하거나, 노약자의 재활과 이동을 지원하는 로봇들을 지속해서 선보이고 있다. 로보틱스랩은 2018년 산업용 착용 로봇 연구에 착수해, 2022년부터 시제품을 활용해 현대차·기아 국내외 생산 공장에 시범 적용하며 성능을 지속 향상해 왔다.

가장 먼저 선보인 엑스블 숄더(X-ble Shoulder)는 현대차·기아 생산 현장에 먼저 투입돼 작업자들을 보조해 왔다. 엑스블 숄더는 완성차 생산 과정 가운데 팔을 위로 올려 작업해야 하는 ‘윗보기 작업’에 활용하면 작업자의 상완(어깨) 근력을 보조하여 근골격계 부담을 크게 줄여준다.

엑스블 숄더는 울산공장 샤시라인 윗보기 작업에 지난해 100여 대를 투입됐으며, 추후 아산공장과 전주공장 등으로 확대된 바 있다. 또한, 현대차그룹 주요 계열사뿐만 아니라 대한항공, 한국철도공사 등 국내 다양한 산업 현장에 적용되고 있으며, 지난해에는 농촌진흥청과도 업무협약을 체결하는 등 사업 범위를 확장하고 있다.

현대차가 웨어러블 로봇 개발에 공을 들이는 것은 단순한 산업 안전 차원을 넘어 미래 제조 경쟁력 확보와 직결된 전략으로 풀이다. 현대차그룹은 완성차 기업에서 ‘인간 중심 피지컬 AI’ 기업으로의 전환에 속도를 내고 있다. 웨어러블 로봇을 울산공장에 투입해 테스트함으로써 기술력을 강화하는 한편, 인간과 로봇이 공존하는 인간 중심 스마트 팩토리 구현에 기여하게 될 것으로 기대된다.

정의선 현대차그룹 회장은 이달 현대차그룹 양재사옥에서 열린 타운홀 행사에서도 취재진을 만나 “현대차그룹은 자동차 산업을 주로 해왔고, 로보틱스는 해보지 않았던 분야”라며 “시행착오를 빨리 겪고, 그 과정에서 발생하는 문제점들을 극복해서 더 좋은 것을 내놓도록 하겠다”고 밝힌 바 있다.