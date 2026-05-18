최근 중대형 평형에 대한 선호가 이어지는 분위기다. 공급 물량이 제한적인 가운데 실거주 중심 수요가 꾸준히 유입되면서 중대형 타입의 희소성이 부각되고 있다.

업계 집계 결과 최근 1년간 수도권 중대형 아파트 매매가격은 8.36% 상승한 것으로 나타났다. 이는 같은 기간 전용 60㎡ 이하 소형 타입 상승률(7.75%)보다 높은 수준이다.

최근 수년간 흐름을 살펴봐도 중대형 아파트 강세는 이어지고 있다. 한국부동산원 규모별 아파트 매매가격지수에 따르면 2021년 4월부터 올해 3월까지 수도권 전용 135㎡ 초과 아파트 지수는 10.69%포인트 상승했다.

업계에서는 중대형 아파트 공급 부족이 가격 흐름에 영향을 주고 있는 것으로 보고 있다. 부동산R114 조사 결과 최근 5년간 수도권 중대형 아파트 입주 물량은 약 6만여 가구로 전체 입주 물량의 약 7% 수준에 머물렀다.

이 가운데 우미건설 컨소시엄은 경기 평택시 고덕국제화계획지구에 ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’를 공급할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 20층, 11개 동, 총 743가구 규모로 조성된다. 전 세대가 전용면적 84·94·101·111㎡ 중대형 타입으로 구성된다. 분양가 상한제가 적용되는 민간분양 단지다.

입지 측면에서는 삼성전자 평택캠퍼스 배후 주거지로 조성되는 고덕국제화계획지구 내 위치한다. 인근에는 평택시청과 시의회가 들어설 행정타운과 상업·업무·의료용지 등이 계획돼 있다.

교육 환경으로는 고덕8초등학교 예정 부지가 단지 인근에 있으며 중·고교 부지도 도보권에 위치해 있다. 함박산 중앙공원 등 녹지 공간도 가까운 편이다. 문화 인프라도 확충이 추진되고 있다. 주변에는 평택 아트센터와 평택 박물관, 중앙도서관 등이 계획돼 있으며, 국제학교 부지에는 미국 워싱턴주 소재 애니 라이트 스쿨 유치가 추진 중이다.

교통 여건도 갖췄다. 수도권 전철 1호선 서정리역과 평택지제역 이용이 가능하며, SRT를 통한 수도권 이동도 가능하다. 향후 GTX-A·C 연장과 BRT 노선 확충 등이 추진될 예정이다. 단지는 남향 위주 배치와 4Bay 판상형 구조를 적용했으며, 일부 세대에는 오픈형 발코니 설계를 도입했다. 지상 공원형 설계와 세대당 1.5대 수준의 주차 공간도 계획됐다.

견본주택은 오는 6월 경기 평택시 고덕동 일원에 마련될 예정이다.