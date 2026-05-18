[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] “30대부터 60대가 된 지금까지 가려움증에 시달리고있어요. 치료를 잘한다는 병원을 찾아 수도 없이 가봤지만 그때뿐 전혀 상황이 나아지지 않았죠. 가려움증보다 더 답답한건 그 원인을 알 수 없다는 얘기였어요”

60대 여성인 A씨는 30년째 원인을 알 수 없는 가려움증을 앓고있다. 증상이 심해질 때마다 스테로이드 치료를 반복했으나 일시적으로 호전될 뿐 가려움은 다시 나타났고, 밤잠을 설치거나 일상생활에 불편을 겪는 날이 많았다. A씨는 최근에 국내 처음으로 난치성 만성가려움증 환자를 위한 다학제 협진 센터를 연 한림대강남성심병원을 찾았다.이 병원은 지난달 29일 피부과를 중심으로 내과, 신경과, 정신건강의학과 등이 참여하는 ‘난치성가려움증센터’를 개소했다.

A씨가 난치성가려움증센터에서 처음으로받은 검사는 첩포검사(Patch test). 센터측은 “A씨의 경우 검사 결과 염색약 성분인 PPD(파라페닐렌디아민)에 대한 알레르기가 원인으로 확인됐다”라며 “머리를 감는 과정에서 염색약 성분이 등 부위로 반복적으로 흘러내리며 접촉성 피부염과 만성 가려움증을 유발했던 것으로 이후 염색을 중단하고 원인 물질을 차단하는 생활관리와 맞춤 치료로 증상은 점차 호전될 것”이라고 진단했다.

중증질환이 아니라고 가려움증을 간단하게 보아서는 안된다. 흔히들 겪는 증상이지만 6주 이상 지속되거나 수면을 방해하고 일상생활에 영향을 줄 정도라면 문제는 심각해진다. 센터측은 “만성가려움증은 피부질환뿐 아니라 간·신장·갑상선질환, 알레르기와 면역 이상, 신경계 질환, 혈액종양 등 전신질환에 의해 발생할 수 있어 보다 적극적인 원인 평가가 필요하다. 특히 고혈압약, 이뇨제, 진통소염제, 항생제, 항암제, 항경련제 등은 심한 전신가려움증을 유발할 수 있어 약물 연관성을 반드시 확인해야 한다”고 조언했다.

임상적인 관점에서 만성가려움증은 여러 경우로 구분해 볼 수가있다. 센터측은“아토피피부염·건선·두드러기처럼 피부 병변이 동반되는 피부질환성 가려움증과 갑상선질환·만성신장질환·신경병증 등 피부 병변 없이 나타나는 전신질환성 또는 신경병증성 가려움증이 잇을 수있고 또한 반복적인 긁기로 인해 피부가 두꺼워지거나 결절이 형성된 결절성양진·만성태선 등 이차 피부 병변성 가려움증으로 구분할 수 있다”라며 “가려움이 발생하면 피부를 반복적으로 긁게 되고, 이 과정에서 피부 장벽이 손상되면서 염증 반응이 증폭된다. ‘가려움-긁기 악순환은 조기에 끊지 못하면 만성화와 중증화로 이어질 가능성이 높다”고 설명했다.

노인성 가려움증은 또다른 원인이 동반될 수 있다. 센터측은 “급격한 고령화로 인한 노인성 가려움증은 단순 피부 건조증이나 노화 현상으로만 설명하기 어렵다. 노년층에서는 피지 분비와 천연보습인자(NMF) 감소, 피부장벽 기능 저하로 가려움증이 쉽게 발생하며, 여기에 감각신경 변화와 면역노화, 다약제 복용, 갑상선질환·빈혈·만성신장질환 등 만성질환이 함께 영향을 미치는 경우가 많다”라며“결국 노인성 가려움증은 단순 피부노화가 아니라 노화와 만성질환, 면역변화, 약물요인이 복합적으로 얽힌 ‘복합질환’으로 접근해 보다 정밀한 원인 평가와 맞춤치료가 중요하다”고 조언했다.

김혜원 한림대학교강남성심병원 난치성가려움증센터장(피부과 교수)은 “만성가려움증 환자 중에는 항히스타민제와 스테로이드 치료를 반복하면서 수년에서 수십 년간 원인을 찾지 못한 경우도 적지 않다”며 “증상만 억제하기보다 생활습관과 약물, 전신질환 여부까지 함께 평가하는 정밀진단이 치료의 출발점”이라고 강조했다.

한림대학교강남성심병원 난치성가려움증센터는 피부과를 중심으로 내과, 신경과, 이비인후과, 산부인과, 정신건강의학과 등이 참여하는 다학제협진 체계를 운영하고 있다. 일반적인 피부 가려움증이 아닌 원인 규명이 어렵거나 기존 치료에도 반응하지 않는 난치성가려움증 환자, 또는 전신질환과 연관성이 의심되는 환자를 대상으로 정밀진단과 맞춤치료를 시행한다.

특히 ▲국소 스테로이드제와 항히스타민제 치료에도 4주 이상 증상이 지속되는 경우 ▲심한 가려움과 수면장애가 장기간 이어지는 경우 ▲피부 병변 없이 전신 가려움만 나타나는 경우 ▲중등도 이상 아토피피부염이나 결절성양진처럼 생물학적제제·표적치료가 고려되는 경우에는 보다 적극적인 평가가 필요하다.

또한 체중 감소와 발열, 황달, 림프절비대 등 전신 증상이 동반되거나 노년층에서 수포와 함께 가려움증이 발생하는 경우, 악성종양과 자가면역질환, 간·혈액질환 등의 가능성을 확인해 신속한 전문 진료가 요구된다. 센터는 증상 양상과 악화요인, 복용약물, 생활환경, 동반질환 등을 종합 평가한 뒤 필요에 따라 혈액검사와 피부조직검사, 첩포검사, 피부 장벽 검사 등을 시행해 원인을 추적한다. 이후 2~4주 간격으로 치료 반응을 평가하며 단계적으로 치료 전략을 조정한다.

특히 첩포검사는 생활 속 접촉성 알레르기 원인을 찾는 데 중요한 검사다. 염색약과 금속, 향료, 세제, 화장품, 고무, 직업성 물질 등 혈액검사만으로 확인하기 어려운 원인을 진단하는 데 활용되며, 오랜 기간 반복 치료에도 원인을 찾지 못했던 만성가려움증 환자에서 진단의 단서가 되기도 한다.

원인이 확인되면 환자별 맞춤치료가 시작된다. 염색약이나 생활용품 성분이 원인이라면 해당 물질 노출을 차단하고 피부염증을 조절하는 치료를 시행한다. 특히 중증아토피피부염과 결절성양진, 노인성 가려움증 환자에게는 협대역 자외선B(NB-UVB)치료와 엑시머레이저 치료를 시행한다. 또한 피부염증을 완화하는 파장의 LED 치료를 한다.

협대역 자외선B 치료는 311~313nm 파장의 자외선을 피부에 조사해 염증 반응과 면역세포 활성을 조절하고 가려움을 유발하는 신경·면역 경로를 완화하는 치료다. 치료를 받을 때 환자는 속옷 등 옷을 모두 벗고 얼굴만 보호한 채 자외선을 쬐며 소아와 노년층, 임신부도 안전하게 받을 수 있다.

또한 센터는 환자 상태와 가려움증 원인에 따라 면역반응과 염증 유발 신호를 조절하는 JAK 억제제, 특정 면역물질을 선택적으로 차단하는 생물학적 제제, 가려움 신호 전달에 관여하는 오피오이드 수용체 조절 항소양제, 신경계의 과도한 가려움 신호를 완화하는 가바펜티노이드 계열 항소양제 등을 적용하고 있다. 기존 항히스타민제 중심 치료에서 벗어나 면역·신경 경로를 표적으로 하는 정밀 맞춤 치료를 통해 환자별 원인과 증상에 따른 단계적 치료를 시행하며 임상연구까지 연계하는 원스톱 진료체계를 구축했다.

김혜원 센터장은 “난치성가려움증 치료는 단순히 가려움을 억제하는 데 그치지 않고, 왜 가려운지를 찾은 뒤 치료 반응에 따라 전략을 단계적으로 조정하는 과정”이라며 “특히 기존 치료에도 반응하지 않거나 전신 증상이 동반된 경우에는 피부질환뿐 아니라 면역·신경계 이상과 전신질환이 복합적으로 작용할 가능성을 고려한 다학제협진 기반 정밀진단이 중요하다”고 설명했다.

이어 “난치성가려움증센터는 단순 진료를 넘어 환자 레지스트리 구축과 임상연구, 최신 치료법 적용을 통해 국내 난치성가려움증 표준 진료체계를 마련할 계획”이라며 “정밀의학 기반 맞춤치료로 오랜 기간 반복되는 가려움으로 삶의 질이 저하된 환자들에게 새로운 치료 선택지를 제시할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

가려움증 완화를 위해서는 생활습관 관리가 필수다. ▲하루 1~2회 보습제 사용 ▲미지근한 물로 짧게 샤워 후 즉시 보습 ▲땀·먼지·자극적인 섬유 피하기 ▲세제·향 제품 최소화 ▲쾌적한 실내 온·습도 가 기본 수칙이다. 또한 음식 알레르기, 스트레스, 약물 등이 증상을 악화시킬 수 있어 개인별 상황에 따른 회피가 필요하다. 심한 경우 가려움증 일기를 기록하면 원인을 찾는데 도움이 된다.

[가려움증 자가진단 리스트]

(아래와 같은 증상이 나타나면 가려움증에 대한 원인 진단과 치료가 필요)

① 6주 이상 가려움이 지속되나?

② 가려움증으로 잠들지 못하거나 밤에 자주 깨고 피곤한가?

③ 긁어도 좋아지지 않고 계속해서 생활이 불편한가?

④ 긁은 부위의 피부가 두꺼워지거나 결절이 생기나?

⑤ 보습제를 충분히 발라도 가려움증이 좋아지지 않나?

⑥ 피부는 멀쩡해 보이는데 온몸이 계속 가려운가?

⑦ 가려움증이 시작되기 전, 약·건강기능식품 등을 바꾸거나 새로 시작한 적이 있나?

⑧ 갑작스러운 체중 감소, 어지럼증, 식은땀, 발열, 황달, 호흡곤란 등의 증상이 있나?

⑨ 함께 사는 가족이나 동거인도 가려움증이 생겼나?