기본사회위원회, ‘내가 만드는 기본사회’ 슬로건 대국민 공모

[헤럴드경제=이태형 기자] 대통령직속 기본사회위원회는 18일부터 27일까지 ‘기본사회위원회 슬로건 국민공모’를 추진한다고 밝혔다.

이번 공모는 기본사회에 대한 국민 인식을 높이고 보다 쉽고 친근한 메시지를 통해 기본사회 가치를 국민에게 전달하기 위한 대국민 홍보에 활용하기 위해 실시한다.

대한민국 국민 누구나 참여할 수 있으며, 공모 기간은 18일부터 27일까지이다.

슬로건은 네이버폼을 통해 온라인으로 접수하면 되고, 접수 시 기본사회의 비전과 가치를 함축적으로 나타내는 짧은 문구와 함께 그 의미에 대한 설명을 포함해서 제출하면 된다.

수상작은 외부 전문가를 포함한 심사위원들이 참신하고 간결하게 기본사회에 대한 메시지를 전달할 수 있는지 등을 기준으로 심사할 예정이다.

선정 결과는 6월 초 발표 예정이고, 수상작에 대해서는 소정의 경품이 지급된다.

강남훈 기본사회위원회 부위원장은 “기본사회는 모든 국민이 최소한의 인간다운 삶을 넘어, 실질적인 자유와 기본권을 누리는 공동체”라며 “이번 공모전이 국민의 감수성과 아이디어를 정책에 녹여내는 소중한 계기가 되길 기대하며 국민 모두의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

기본사회위원회는 기본사회 정책 수립에 활용하기 위한 대국민 정책공모전을 하반기에 개최할 예정이다.