방산·교통 공약 “軍 경험으로 계양을 바꾸겠다” “보수 연대 통해 정치세력화” 단일화 가능성 열어둬 “현 정부, 軍·한미동맹 훼손” 안보 위기론 제기 내란혐의 관련 “폭동 있어야 하는데 실제 없어”

[헤럴드경제=전현건 기자] 김현태 인천 계양을 무소속 후보는 “민주당 강세 지역인 가장 험지에서 승리해 정권 교체의 교두보를 만들겠다”고 말했다.

김 후보는 지난 16일 인천 계양구 선거사무소에서 헤럴드경제와 인터뷰를 갖고 자신이 계양을에 출마한 배경과 관련 “이번 출마는 개인을 위한 선택이 아니라 나라 상황에 대한 문제의식에서 비롯됐다”며 “군 복무 당시와 이후 여러 사건을 겪으며 국가가 잘못된 방향으로 가고 있다는 판단을 하게 됐다”고 밝혔다.

김 후보는 육군 특수전사령부 707특수임무단장 출신으로, 육군사관학교(56기) 임관 후 30년간 특전사와 대테러 분야에서 활동한 군 전문가다.

미8군사령관실 한국 측 보좌관, 특전사 연합작전장교 등을 거쳤으며, 국무총리실 국가대테러센터(NCTC)에서도 근무했다. 이라크 자이툰부대·레바논 동명부대·UAE 아크부대 등 해외파병 경험도 다수다.

김 후보는 정치계에 나서게 된 배경으로 한국사강사 출신 유튜버 전한길 씨와의 인연을 꼽았다. 그는 “파면 직후 (전 씨가) 먼저 연락해 지원 의사를 밝히고 방송 출연 등을 제안했다”며 “이후 활동을 함께하면서 사회 현안에 대한 문제의식을 공유하게 됐고, 이것이 정치 참여로 이어졌다”고 설명했다.

김 후보는 “현재 이재명 정권은 포퓰리즘 정책과 언론 왜곡으로 국가를 잘못된 방향으로 이끌고 있다”며 “특히 군을 망치고 한미동맹을 약화시키고 있다”고 주장했다.

또 “대한민국은 여전히 안보 위협 속에 있는 국가”라며 “외교·안보를 정치와 결부시키는 것은 위험하다”고 덧붙였다.

그는 특히 “계양을은 오랜 기간 특정 정당이 강세를 보인 지역이지만, 실제로는 발전이 정체돼 있다”며 “이 지역에서 승리하지 못하면 정치 변화를 만들기 어렵다”고 말했다.

김 후보는 지역 공약으로 교통 인프라 확충과 산업 유치를 핵심으로 제시했다.

그는 “계양은 수도권임에도 자체 교통망이 부족해 주민 불편이 크다”며 “지하철 등 교통 접근성 개선이 시급하다”고 말했다.

또 “계양 테크노밸리가 대규모로 조성됐지만 입주가 저조한 상황”이라며 “방위산업 기업을 유치해 산업 기반을 활성화하겠다”고 밝혔다.

특히 과거 국무총리실에서 안티드론(드론 대응체계) 업무를 맡았던 경험을 언급하며 “관련 기업 테스트와 연구가 가능한 환경을 조성하고 드론 공원도 추진할 수 있다”고 설명했다.

이와 함께 군부대 이전 및 부지 활용, 생활·문화시설 확충, 대형 유통시설 유치, 출산·보육 인프라 개선 등을 주요 과제로 제시했다.

그는 후보 등록 과정에서 화제가 된 분홍색 점퍼에 대해서도 직접 입장을 밝혔다. 김 후보는 “이번 출마는 개인이 아니라 보수 연대의 일환”이라며 “보수의 상징 색을 가져가되 기존과는 다른 방식으로 표현한 것”이라고 설명했다.

이어 “빨간색을 그대로 사용할 수는 없어 논의를 거쳐 분홍색 계열을 선택했다”며 “보수 진영 결집과 연대를 상징하는 의미”라고 덧붙였다.

그는 “여러 보수 성향 단체와 정치세력이 연대해 이번 선거에서 성과를 내고, 이후 정치세력화를 추진할 계획”이라며 “향후 기존 정당과의 관계는 선거 결과에 따라 결정될 것”이라고 말했다.

국민의힘 후보와의 단일화 가능성에 대해서는 “같은 보수 진영인 만큼 대화를 통해 협력할 수 있다”며 “승리를 위한 방향으로 논의할 것”이라고 밝혔다.

아울러 김 후보는 부정 선거 관련 의혹 등에 대해 강한 표현을 사용하며 자신의 입장을 밝혔다. 특히 자신을 둘러싼 12·3 비상계엄 논란에 대해 강하게 반발했다.

그는 12·3 비상계엄 당시 곽종근 전 육군 특수전사령관의 지시를 받고 국회 봉쇄·침투에 관여한 혐의로 국방부로부터 파면 처분을 받은 바 있다.

김 후보는 “내란이 아닌 것을 내란으로 만든 프레임”이라며 “제가 무너지면 그 프레임이 완성되는 구조였다”고 주장했다.

그는 헌법재판소 증인으로 출석했던 경험을 언급하며 “수백 명 증인 중 가장 오래 신문을 받았다”며 “이틀간 총 14시간 이상, 마지막 날은 10시간까지 진행됐다”고 밝혔다.

김 후보는 내란 성립 요건과 관련해 “폭동이 있어야 하는데 실제로는 없었다”고 강조했다.

그는 “전국민주노동조합총연맹(민노총) 등을 동원해 충돌을 유도하려 했지만 부대원들이 참으며 대응해 폭력 상황이 발생하지 않았다”며 “단 한 건의 폭행도 없었다”고 주장했다.

이어 “부대원들이 오히려 맞고 장비가 파손되는 피해를 입었지만 이런 내용은 수사나 공소장에서 반영되지 않았다”고 덧붙였다.

또 “국회에 군이 투입된 것만으로 국헌 문란이라고 주장하는 것은 맞지 않는다”며 “테러나 위기 상황에서도 군은 국회에 투입될 수 있다”고 말했다.