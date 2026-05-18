“‘5.18 민주유공자 직권등록 제도’ 마련” “이제 광주·전남 통합이라는 새로운 도전”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 18일 “5·18 정신이 반드시 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 이날 광주광역시 동구 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 개최된 ‘제46주년 5·18민주화운동 기념식’에 참석해 “오늘의 대한민국을 구한 80년 광주가 앞으로도 대한민국의 미래를 끊임없이 구해낼 수 있도록, 국민주권정부는 5·18을 끊임없이 기록하고 기억하며 보상하고 예우할 것”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 이날 “국가폭력의 짙은 상흔을 딛고 상생과 통합의 정신으로 자라난 마흔여섯 번째 맞이하는 오월”이라며 “마침내 오월은 진실과 정의의 편에 서고자 하는 수많은 양심들로 되살아났다”고 했다.

이어 “그렇게 다시 태어난 오월의 영령들이 2024년 12월 3일 밤, 오늘의 산 자들을 구했다”면서 “이 자리를 빌려, 민주주의를 위해 기꺼이 자신을 내던졌던 오월 민주 영령들의 고귀한 넋 앞에 머리 숙여 무한한 존경과 깊은 애도의 마음을 표한다”고 말했다.

이 대통령은 거듭 “존경하는 국민 여러분, 12월 3일 내란은 아직 끝나지 않은 오월의 질문이었다”면서 “저절로 오는 민주주의도, 저절로 지켜지는 민주주의도 없다. 민주주의를 완성하는 힘은 오직 주권자의 간절한 열망과 실천으로부터 나온다는 것을 우리는 다시 한번 뼈저리게 현장에서 확인했다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 5·18 정신 헌법 전문 수록과 관련해 “정치적 이해관계를 초월한, 모든 정치권의 지속적인 국민과의 약속이었던것 만큼, 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡하게 요청한다”고 했다.

또한 “이날 정식 개관하는 이곳 전남도청을 세계시민들이 함께 배우고 기억하는 K-민주주의의 살아있는 성지로 만들어 내겠다”면서 “전남도청에 오롯이 남겨진 희생과 연대의 정신이 대한민국 공화정의 자부심이자 미래 세대의 가치로 계승될 수 있도록 정부가 적극적으로 뒷받침하겠다”고도 다짐했다.

이어 “단 한 분의 희생도 놓치지 않도록 ‘5.18 민주유공자 직권등록 제도’를 마련하겠다”고 약속했다.

이와 관련해 이 대통령은 “이곳에 오기 전 들렀던 ‘국립 5·18민주묘지’에는 계엄군의 총탄에 쓰러진 故 양창근 열사가 잠들어 계셨다”며 “등록신청을 대신할 직계가족이 없다는 이유로 아직도 5·18 민주유공자로 온전히 인정받지 못하고 있다”고 짚었다.

계속해서 이 대통령은 “이제, 정부가 국가폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 될 것이다. 불굴의 투지로 민주주의와 조국을 지켜낸 분들이 단 한 명도 외롭게 남겨지지 않도록, 국가가 끝까지 책임을 다하겠다”고 목소리를 높였다.

이날 이 대통령은 광주·전남 통합을 새 과제로 언급하기도 했다. 이 대통령은 “빛나는 5·18 정신이 역사의 굽이굽이마다 우리 대한민국을 새로운 변화와 희망의 길로 이끌었고, 이제 광주와 전남의 통합이라는 새로운 도전으로 이어지고 있다”면서 “광주와 전남이 함께 맞잡은 손이 상생과 공존의 새로운 이정표로 우뚝 서고, 균형발전이라는 희망의 역사를 다시 써 내려갈 것으로 믿는다”고 했다.

그러면서 이 대통령은 “국민주권정부는 5·18 정신을 충실하게 이어받아, 광주가 그토록 절절하게 꿈꾸었던 ‘국민이 주인인 나라’를 향해 담대하게 나아가겠다”면서 “오월 광주가 남긴 자유와 평등, 통합의 힘으로 지금의 위기를 이겨내고, 더 영광스럽고 더 빛나는 미래를 물려줄 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 강조했다.