2028년 완공목표..수소 시험인증 플랫폼 기능

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원 수소산업 육성을 위한 핵심 사업인 ‘수소 저장·운송 클러스터 구축사업’의 기반시설인 산업진흥센터와 안전성시험센터, 시스템실증센터 등이 오는 2028년 완공을 목표로, 오는 6월 동해시 북평산단에서 착공된다.

강원특별자치도는 이와 관련한 설계를 완료하고 현재 조달계약 절차를 진행 중이며, 시공사 선정과 감리용역 계약이 마무리되는 대로 올해 6월 중 착공에 들어갈 계획이라고 18일 밝혔다.

산업진흥센터와 안전성시험센터, 시스템실증센터는 2024년부터 2028년까지 총사업비 668억원(국비 245억원, 지방비 423억원)을 투입해 북평제2일반산업단지 내에 조성된다.

사업 규모는 부지 1만 5517㎡에 연면적 9618㎡ 규모 건축물 3개 동과 38종의 설비·장비를 구축할 계획이다.

해당 시설은 수소기업 성장과 사업화를 지원하는 산업진흥 플랫폼 기능과 함께, 수소 신기술 및 제품의 시험·평가를 지원하는 시험인증 플랫폼 기능을 수행하게 된다. 이를 통해 수소 저장·운송 분야 기업의 기술 경쟁력 강화와 시장 진출 기반 마련에 핵심 역할을 할 것으로 기대된다.

김광래 강원특별자치도 경제부지사는 “수소 저장·운송 클러스터 구축사업은 강원특별자치도의 수소산업 기반 조성과 저장·운송 분야 경쟁력 확보를 위한 핵심 사업”이라며 “시험·평가·실증 기반 구축을 통해 도내 기업과 연구기관의 참여 기반을 확대하고, 관련 기술 고도화와 친환경 수소 생태계 조성을 지속 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

강원도는 수소산업 분야 시험·평가·실증 기능을 집적하고, 도내 관련 기업과 연구기관의 기술개발 및 사업화 지원 기반을 구축해 나갈 계획이다. 기반시설이 안정화되면 클러스터 내 기업 입주와 동해안 수소산업 생태계 조성에도 속도가 붙을 것으로 기대하고 있다.

현재 추진 중인 건축·전기·소방·통신공사 시공사 선정과 감리용역 계약 등 관련 절차가 완료되면 올해 6월 중 공사를 착공해 건축물 조성과 시험장비 구축을 단계적으로 추진할 예정이다. 2028년 시운전과 건축물 준공을 통해 사업을 최종 마무리할 계획이다.