시원하고 구김 적어… 출근·주말·휴양지룩 활용

[헤럴드경제=김진 기자] 삼성물산 패션부문의 캐주얼 브랜드 에잇세컨즈가 여름철을 맞아 ‘올데이 크리즈(ALL-DAY CREASE)’를 선보인다고 18일 밝혔다.

올데이 크리즈는 편하고 세련되게 스타일링 할 수 있는 소재의 의류다. 가볍고 시원한 착용감은 물론 구김이 적고 관리가 쉽다. 소재 특유의 자연스러운 주름으로 출근룩·주말룩·휴양지룩 등 다양하게 연출할 수 있다.

여성 상품은 보트넥·셔링 블라우스와 머메이드 스커트, 와이드·사이드턱 팬츠다. 남성 상품은 오버핏 재킷, 반소매·풀오버 셔츠, 와이드 팬츠, 밴딩 쇼츠로 구성됐다. 전반적으로 여유로운 실루엣이다. 상하의 셋업으로도 코디할 수 있다.

에잇세컨즈는 지난 3월 하순 ‘매직 슬림 티셔츠’를 출시하며 여름 수요에 대응했다. 기본 반소매 티셔츠에 꼬임 디테일을 더한 제품이다. 출시 이후 5월 10일까지 4만5000장 가까이 판매됐다. 여름철 필수 아이템인 그래픽 반소매 티셔츠, 실내 냉방 환경에서 입기 좋은 경량 점퍼와 카디건 및 긴소매 티셔츠 등도 빠르게 선보였다.

올데이 크리즈를 포함한 여름 신상품은 전국 80개 매장과 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 만나볼 수 있다.에잇세컨즈 관계자는 “K-패션 캐주얼 브랜드로서 최신 유행을 빠르게 제안하고, 차별화된 핏과 소재에 기반한 시즌별 대표 아이템을 육성할 계획”이라고 말했다.