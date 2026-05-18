‘입대’ 이정하 대신해 신예 원규빈 ‘봉석’ 역 ‘정원고 사건’ 이후 새 위기 맞은 초능력자들 류승룡·한효주·조인성 기존 캐스팅 재합류

[헤럴드경제=손미정 기자] 한국형 액션 히어로의 새 지평을 열었던 디즈니플러스 ‘무빙’의 두 번째 이야기가 시작된다.

디즈니플러스는 강풀 작가가 각본을 쓰고, 김성훈·권희철 감독이 메가폰을 잡은 ‘무빙’ 시즌 2의 촬영을 시작했다고 18일 밝혔다. 류승룡과 한효주, 조인성, 고윤정 등 기존 주역들의 캐스팅은 대부분 유지하면서, 설경구와 이희준 등이 합류해 시즌 2의 여정을 함께한다.

디즈니플러스 측은 “‘정원고 사건’ 이후 일상으로 돌아간 초능력자들이 새로운 위기에 맞서 다시 한번 소중한 이들을 지키기 위해 결전을 펼친다”면서 “강풀 작가가 ‘무빙’, ‘조명가게’에 이어 세 번째 시리즈 각본 집필에 나서 시대와 국가를 넘어 전 세계를 사로잡을 이야기를 다시 한번 선보인다”고 설명했다.

시즌 1에서 큰 사랑을 받았던 ‘김봉석’ 역은 올 초 해병대에 자원입대한 이정하를 대신해 신예 원규빈이 맡는다. 2025년 ‘청담국제고등학교 2’를 통해 데뷔한 원규빈은 안정적인 연기력으로 대중들의 눈도장을 찍은 바 있다.

여기에 류승룡, 한효주, 조인성, 차태현, 류승범, 고윤정, 김도훈, 김성균, 심달기, 문성근, 김종수, 박병은, 김신록, 이호정, 박광재, 김국희, 김희원, 신재휘, 박한솔 등이 시즌 1의 주역들과 함께 설경구, 이희준, 류혜영, 노윤서, 김성규, 김건우, 최윤지 등이 새롭게 합류해 화려한 캐스팅 라인업을 완성했다.

새로운 출발을 알린 ‘무빙’에 대한 제작진의 기대도 높다. 강풀 작가는 “함께해 주신 배우분들과 관계자분들께 감사드린다. 더 좋은 작품을 만들어 갔으면 좋겠다”고 소감을 전했고, 김성훈 감독은 “시즌2가 있게 된 건 시청자분들이 너무나 사랑하는 ‘무빙’ 시즌1을 만들어준 제작진 덕분이라고 생각한다. 여러 가지 시도를 해보도록 하겠다”고 밝혔다.

캐롤 초이 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 오리지널 콘텐츠 전략 총괄은 “‘무빙’은 한국 스토리텔링이 한층 확장된 스케일로 펼쳐졌을 때 전 세계 시청자들에게 얼마나 강력한 울림을 줄 수 있는지 보여줬다”면서 “시즌 2에서 ‘무빙’의 세계관을 더욱 확장해 나갈 수 있기를 기대한다”고 말했다.