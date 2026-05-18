[헤럴드경제=김주리 기자] 일본에서 16세 남자 고등학생 4명이 한 가족을 상대로 강도살인을 저지른 혐의로 경찰에 붙잡혔다.

17일 뉴스1은 일본 NHK 방송, 테레비아사히 등 보도를 인용해 지난 14일 도치기현 가미노카와의 한 주택에 괴한 여러 명이 침입했다고 전했다.

이로 인해 69세 여성이 가슴 등을 찔려 사망했고, 그의 아들 2명도 부상했다.

이후 경찰은 같은 날 A군을, 15일에는 B군을 체포했다. 두 사람은 같은 고등학교에 다니는 16세 학생이었다.

16일 오전 경찰은 B군의 지인인 C군을 체포하고, 같은 날 오후 네 번째 용의자인 D군을 추가로 체포했다. D군과 나머지 세 명이 어떤 관계인지는 아직 밝혀지지 않았다.

용의자 4명은 모두 가나가와현에 사는 16세 소년이라는 공통점이 있다.

A군은 경찰 조사에서 “같은 학년인 사람이 (범행) 동료라서 권유를 받고 (범행을 저지른 그룹에) 들어갔다”고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 네 명이 현장에 있던 실행범이라고 보고, 이들의 배후를 조사하고 있다.

이 사건 한 달 전부터 수상한 사건이 잇따랐다. 지난달 초 피해자의 집에서 차로 20분 정도 떨어진 피해자의 차남 집에서 절도 사건이 발생했다. 그 후 지난 6일에는 수상한 차량이 피해자의 집 근처를 배회한다는 신고가 접수됐고 다음날 40대 남성이 도난품 보관 혐의로 체포됐다.

경찰은 범죄 조직의 사전 답사에 대한 경계를 강화하도록 전국 경찰에 통지했다.

이에 대해 경시청 수사1과에서 근무했던 소지만 마사히코는 NHK 인터뷰에서 “실행범이 체포돼도 지시하는 입장에서는 돈이 들어오기만 하면 되므로 상관없다”며 이 사건이 ‘도쿠류 사건’의 전형적인 패턴으로 보인다“고 말했다.