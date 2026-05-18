Global X·TIGER ETF 성장세…글로벌 ETF 시장 12위 올라 토큰화 ETF·AI 투자 확대…연금·OCIO·부동산도 고른 성장

[헤럴드경제=송하준 기자] 미래에셋자산운용이 글로벌 상장지수펀드(ETF) 사업 성장과 연금·외부위탁운용관리(OCIO) 확대에 힘입어 총 운용자산(AUM) 600조원 시대를 열었다. 토큰화 ETF와 인공지능(AI) 기반 투자 혁신에도 속도를 내며 글로벌 자산운용사로서 외형 확대를 이어가는 모습이다.

18일 미래에셋자산운용에 따르면 지난 4월 말 기준 전체 운용자산 규모는 624조원으로 집계됐다. 2022년 말 약 250조원이던 운용자산은 2년여 만에 두 배 이상 증가했다. 지난해 300조원, 올해 500조원을 차례로 돌파한 데 이어 가파른 성장세를 이어가고 있다.

회사는 글로벌 투자자 수요에 맞춘 차별화된 투자 솔루션과 ETF 경쟁력을 성장 배경으로 꼽았다. ETF 자회사인 ‘글로벌 X(Global X)’는 테마형·인컴형 ETF를 중심으로 성장하며 미래에셋 글로벌 사업의 핵심 축으로 자리 잡았다. 현재 한국·미국·캐나다·호주·유럽·홍콩·일본 등 13개 시장에서 총 747개 ETF를 운용 중이며 글로벌 ETF 시장 점유율 기준 12위를 기록하고 있다.

글로벌 시장에서는 ETF와 블록체인을 결합한 ‘토큰화 ETF’ 사업 확대에도 나서고 있다. 토큰화 ETF는 기존 ETF를 디지털 자산 형태로 전환해 거래 편의성을 높인 상품이다. 현재 글로벌 토큰화 플랫폼에서는 구리·우라늄·인프라 관련 ETF 등이 거래되고 있으며 미래에셋자산운용은 3분기 중 홍콩 최초 커버드콜 ETF의 토큰화 상품 출시도 추진하고 있다.

국내 ETF 시장에서는 ‘TIGER ETF’ 성장세가 이어지고 있다. 변동성 확대 국면에서도 개인 투자자의 ETF 활용 수요가 증가하며 코어형·성장형 상품 전반으로 자금 유입이 확대되고 있다는 설명이다. ‘TIGER 200’, ‘TIGER 미국S&P500’, ‘TIGER 미국나스닥100’ 등 대표 지수형 ETF는 연금과 장기 투자 수요를 흡수하고 있다.

특히 ‘TIGER 반도체TOP10 ETF’는 삼성전자와 SK하이닉스 중심의 반도체 대형주 집중 구조를 기반으로 빠르게 성장하고 있다. 미래에셋자산운용에 따르면 해당 ETF 순자산은 연초 2조원에서 지난 4월 말 10조3000억원으로 급증했다. 국내 주식형 테마 ETF 가운데 순자산 1위, 전체 ETF 기준 순자산 3위 수준이다.

오는 27일 상장을 앞둔 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF의 총보수를 연 0.0901%로 제시하며 시장 경쟁에 적극 나서기도 했다. 이는 국내 주식형 레버리지 ETF 평균 총보수(0.44%)를 밑도는 업계 최저 수준이다. 해당 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스의 하루 주가 수익률을 2배로 추종하는 상품이다. 미래에셋자산운용은 투자자 부담 완화와 시장 활성화 등을 고려해 총보수를 책정했다고 설명했다.

연금 사업 경쟁력도 강화하고 있다. 미래에셋자산운용은 국내 최초 타깃데이트펀드(TDF) 도입 이후 연금 펀드 설정액과 TDF 시장 점유율 1위를 유지하고 있다고 설명했다. 최근에는 퇴직연금 전용 로보어드바이저 서비스도 출시하며 연금 투자 고도화에 나서고 있다.

OCIO 부문에서는 연기금투자풀 주간운용사와 주택도시기금 운용 등을 맡고 있다. 지난해 연기금투자풀 주간운용사 선정에 이어 올해 주택도시기금 전담운용기관 평가에서도 1위를 기록하며 공공 자금 운용 경쟁력을 강화했다.

부동산 투자 부문에서는 글로벌 플랫폼 경쟁력을 기반으로 국내외 핵심 자산 투자 확대를 이어가고 있다. 최근에는 호남권 최초로 글로벌 5성급 호텔 브랜드 ‘JW 메리어트’를 여수 경도에 유치했다.

향후 미래에셋자산운용은 AI 기반 투자 혁신 전략도 강화할 계획이다. 미국 AI 법인 ‘Wealthspot’과 호주 로보어드바이저 ‘Stockspot’ 등 글로벌 계열사 협업을 통해 디지털 자산관리 역량을 확대하고 있다.

이준용 미래에셋자산운용 부회장은 “글로벌 시장에서는 차별화된 투자 솔루션으로 혁신 성장을 이어가고 국내에서는 TIGER ETF를 중심으로 투자 저변을 넓혀가고 있다”며 “AI를 핵심 성장 엔진으로 삼아 더 정교한 투자 솔루션으로 혁신을 이끌며 글로벌 선도 자산운용사로 자리매김해 나가겠다”고 말했다.