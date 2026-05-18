“조국이 진짜 민주당스러운 사람? 민주당원이었던 적 하루도 없어”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보는 18일 조국 조국혁신당 후보를 향해 “12석 의석을 가진 당이 150석이 넘는 정당과의 합당을 주도한다니 주객이 완전 전도된 것 아닌가”라며 “논리적으로 모순되는 말 아닌가 싶다”고 했다.

김 후보는 이날 오전 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에서 “10분의 1이 안 되는데 어떻게 혁신당의 국회의원 한 사람이, 물론 당대표를 겸하겠지만 그게 현실적으로 가능한가”라며 이같이 말했다.

앞서 조 후보는 지난 16일 기자회견에서 “혁신당은 민주당과의 합당 문제에 대한 판단을 당대표에게 위임한 바 있다”며 “당선되면 민주·진보 진영의 연대·통합을 주도적으로 하겠다”고 말했다.

이에 김 후보는 “작은 당이 10배 이상 큰 당과의 합당을 주도한다는 게 조금 너무 과장된 얘기 아닌가 싶다”고 지적했다.

김 후보는 조 후보가 ‘나야말로 진짜 민주당스러운 사람’이라는 취지로 주장하는 데 대한 생각을 묻는 질문에 “노 코멘트하겠다”면서도 “(조 후보는) 민주당원이었던 적이 제가 알기로는 하루도 없다”고 응수했다.

단일화 문제와 관련해서는 “단일화가 되려면 적어도 단일화를 위한 기본적인 공통의 인식 내지는 공통의 정치적인 목표라는 기반이 닦여져 있어야 한다”며 “선거전을 본격적으로 시작하기 전부터, 제가 민주당의 공천을 받기 이전인 공천 대상자로 거명되는 순간부터 심한 네거티브를 시작한 후보 측과 단일화가 쉽겠나”라고 말했다.