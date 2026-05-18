- AI미래학과 김승겸 교수팀, 아프리카 5503개 지역 분석 - 기후적응 이후 주택가격·소득·소비·인구 동반 증가 확인

[헤럴드경제=구본혁 기자] 도시를 더 안전하게 만들기 위한 기후적응 전략이 오히려 기존 주민의 주거 불안과 이주 압력을 높일 수 있다는 연구결과가 나왔다.

KAIST는 AI미래학과 김승겸 교수 연구팀이 북경대, 뉴욕상하이대와 함께, 아프리카 32개국 도시를 분석해 기후적응 정책이 도시 회복력을 높이는 동시에 사회적 배제 압력을 유발할 수 있는 ‘젠트리피케이션 역설(Gentrification Paradox·환경 개선이 오히려 원주민 밀려남으로 이어지는 현상)’을 실증적으로 규명했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 아프리카 32개국 221개 도시권 내 5503개 행정단위를 대상으로 2005년부터 2024년까지의 변화를 추적했다. 위성영상 분석과 사회·경제 데이터를 결합해 그린-블루 적응이 실제 도시와 주민 삶에 미친 영향을 정밀하게 분석했다.

연구팀은 기후적응 정책이 환경 개선 효과뿐 아니라 주택가격 상승과 인구 이동 등 사회·경제적 변화에도 영향을 미친다는 점에 주목했다.

이를 위해 정책 효과의 인과관계를 분석하는 이중차분법(Difference-in-Differences·정책 시행 전후 변화를 비교해 정책 효과를 검증하는 통계 기법)을 적용해 그린-블루 적응이 도시 변화에 미친 영향을 검증했다.

분석 결과, 기후적응 시설이 조성된 지역은 그렇지 않은 지역보다 종합 젠트리피케이션 지수(Composite Gentrification Index·주택가격·인구 유입·지역 변화 등을 종합적으로 반영한 지표)가 평균 약 41% 상승한 것으로 나타났다. 주택가격은 약 13% 상승했으며, 외부 인구 유입 역시 유의미하게 증가한 것으로 분석됐다. 이는 기후 위기로부터 시민을 보호하기 위해 조성된 시설이 역설적으로 경제적 취약계층의 주거 불안을 심화시키고 기존 공동체를 약화시키는 요인으로 작용할 수 있음을 보여준다.

연구팀은 앞으로의 기후 정책이 녹지와 수공간 확충에 그치지 않고, 토지 소유권 보호와 공공주택 공급, 개발이익 환수 등 주거 안정 대책과 함께 추진돼야 한다고 제언했다.

김승겸 교수는 “이번 연구결과는 공원, 습지, 하천 복원, 홍수방어시설 등을 조성할 때 재난위험 저감 효과뿐 아니라, 주택가격 상승, 외부 인구 유입, 기존 주민의 주거 불안 가능성까지 사전에 평가하는 데 적용할 수 있다”면서 “기후적응 사업에 자금을 지원할 때 취약계층 보호 장치, 개발이익의 지역사회 환원, 재정착 지원 설계 여부를 함께 검토하는 기준으로 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 시티즈(Nature Cities)’에 4월 13일 게재됐다.