글로벌축제로 맞춤형 해외 공략 나서 축제 연계해 지역 관광객 유입 확대

[헤럴드경제=김명상 기자] 문체부와 관광공사가 ‘글로벌축제’를 중심으로 방한 관광과 지역관광을 동시에 확대한다.

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 금일(18일) ‘글로벌축제’의 홍보·마케팅 전략과 콘텐츠 경쟁력을 강화하기 위한 공동기획단을 출범한다. 이번 회의는 국정과제인 방한 관광객 3000만 명 조기 달성을 목표로 ‘글로벌축제’ 관광상품을 방한 관광 여행사에 직접 소개하는 자리다.

문체부와 공사는 그동안 개별 축제 단위로 진행하던 여행사 협력을 ‘글로벌축제’ 브랜드 차원으로 통합해 추진하기로 했다. 이를 통해 방한 관광 경쟁력을 높이고 지역관광 확대로 연결한다는 구상이다.

축제, 마케팅, 방한 관광 전문가로 구성한 공동기획단은 축제별 특성에 맞춘 주요 타깃 시장을 설정하고 맞춤형 마케팅을 추진한다.

인천펜타포트음악페스티벌은 록 음악 선호도가 높고 지리적으로 가까운 일본 시장을 집중 공략한다. 도쿄 섬머소닉, 일본 방송사 스페이스샤워티브이와 협력해 현지 홍보를 강화한다. 외국인 관광객의 입장권 예매 불편을 해소하기 위해 일본 현지 예매처인 이플러스(eplus) 티켓을 도입해 예매 편의성도 개선한다.

올해 ‘글로벌축제’로 지정된 보령머드축제는 핵심 콘텐츠인 머드 체험의 운영 장소와 시간을 확대한다. 구미주 관광객의 성향을 고려해 자율성과 체험 요소를 넓히는 전략이다. 해변 공간을 활용해 축제 장소를 넓히고, 야간까지 머드 체험을 연장해 관광객의 체류 시간 확대를 유도한다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 ‘글로벌축제’가 방한 관광 여행사를 대상으로 상품을 직접 소개하는 교류의 장도 운영한다. 좋은 콘텐츠를 갖췄으나 여행사와의 접점이 부족했던 축제 조직위의 의견을 반영한 조치다.

‘2기 글로벌축제’인 진주남강유등축제는 야간 유등축제 특성과 주간의 지역 주요 관광지인 진주성과 전통문화 체험을 연계한 관광상품을 선보인다. 일본 에이치아이에스(HIS), 대만 콜라 투어(Cola Tour), 홍콩 이지엘 투어(EGL Tour) 등 기존 협력 해외 여행사망을 적극 활용할 계획이다.

‘예비글로벌축제’인 정남진장흥물축제는 낮의 활동과 밤의 휴식을 주제로 상품을 구성한다. 낮에는 물놀이 중심 체험 프로그램을, 밤에는 휴식 중심 콘텐츠를 운영해 관광객 체류 시간을 늘린다.

강동진 문체부 관광정책관은 “‘글로벌축제’는 이미 한국을 넘어 세계인을 사로잡을 매력적인 콘텐츠를 갖추고 있다”며 “공동기획단과 방한 관광 여행사와의 협력 등을 통해 ‘글로벌축제’의 매력적인 콘텐츠가 지역의 방한 관광 확대로 이어지도록 홍보·마케팅과 상품성을 강화하겠다”고 밝혔다.