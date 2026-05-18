‘내고향여자축구단’ 방남한 날 “대남 경계심 강화”

[헤럴드경제=윤호 기자] 김정은 북한 국무위원장이 전군 사·여단 지휘관들을 소집, 군 구조 개편을 언급하며 “남부 국경을 난공불락의 요새로 만들 것”이라고 강조했다.

18일 조선중앙통신과 노동신문은 김 위원장이 전날 전군의 사·여단 지휘관을 노동당 중앙청사로 소집해 “우리 군대를 세계에서 가장 강한 군대로 무장시켜야 할 역사적 위임이 바로 사·여단장들에게 맡겨져 있다”고 말했다고 보도했다.

김 위원장은 “남부 국경을 지키고 있는 제1선 부대들을 강화하고 국경선을 난공불락의 요새로 만들데 대한 우리 당의 영토방위 정책”이라며 “앞으로 취하게 될 군사조직구조개편”이라는 구상도 밝혔다.

그는 “군대를 군사 편제적으로, 군사 기술적으로 갱신하기 위한 기구적 대책을 세우게 된다”며 이를 위한 지휘관들의 책임과 역할을 강조하기도 했다.

남한과 맞닿은 군사분계선 일대 최전방 부대 강화 방침을 밝히는 동시에, 군 관련 기구 출범 계획도 공개한 것이다.

김 위원장은 “우리 군대의 군사기술장비들이 급속한 속도로 현대화되는데 맞게 모든 공간에서의 작전개념을 새롭게 정의하고 부대들의 전투훈련에 적용하기 위한 계획사업들도 적극 다그쳐야 한다”고 말했다.

또 “싸움준비 완성을 위한 훈련은 군대의 본업”이라며 “현대전의 변화되는 양상과 우리 군대의 발전추이에 맞게 훈련체계를 정비하며 실용적 훈련을 강화”해야 한다고 지휘관들에게 지시했다.

김 위원장은 “우리는 강력한 군대를 건설하고 있다”며 “이미 천명한 바와 같이 앞으로의 5개년 계획기간의 과제들이 수행되면 우리 군대의 전략적행동의 준비태세는 현재와 대비할 수 없게 갱신되게 되며 전쟁억제의 측면에서 커다란 변화를 맞이하게 된다”고도 했다.

김 위원장들은 이날 지휘관들과 기념사진을 촬영했다. 리영길 조선인민군 총참모장, 박정천 국방성 고문 등이 김 위원장을 수행했다.

중동전쟁으로 글로벌 불안정성이 고조된 가운데, 김 위원장은 연일 군사 행보를 이어가고 있다. 중요군수공업 기업소를 방문해 신형 155㎜ 자행평곡사포 무기체계를 남부 국경에 배치하겠다고 밝혔고, 5000t급 구축함 최현호 ‘기동능력 종합평가시험’을 참관하기도 했다. 두 일정 모두 딸 주애가 동행했다.

임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한의 ‘내고향여자축구단’이 인천공항을 통해 방남한 날짜(17일)와 김 위원장이 ‘전군 사·여단장 회합’을 소집해 남부국경 요새화를 지시한 날짜가 일치한다”며 “체육 교류 등으로 인해 군 내부나 사회 전반에 대남 경계심이 느슨해지는 것을 원천 차단하기 위한 것으로 보인다”고 말했다.